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۲۶ مهر ۱۴۰۲، ۱۱:۴۷

در بیانیه‌ای تاکید شد؛

حضور مدافعان سلامت سمنان در تجمع حمایت از فلسطین

حضور مدافعان سلامت سمنان در تجمع حمایت از فلسطین

سمنان- دانشگاه علوم پزشکی سمنان در بیانیه‌ای از حضور مدافعان سلامت و کادر بهداشت و درمان سمنان در تجمع حمایت از مردم غزه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، دانشگاه علوم پزشکی سمنان در اطلاعیه‌ای ضمن محکومیت جنایت‌های رژیم صهیونیستی از اجتماع بزرگ جامعه نظام سلامت استان سمنان در حمایت از مردم مظلوم و بی پناه غزه خبر داد.

در این اطلاعیه آمده است: در پی جنایت رژیم صهیونیستی و به خاک و خون کشیدن زنان، کودکان و مردم بی‌دفاع فلسطین و حمله به مراکز درمانی و غیر نظامی، ضمن حمایت از مردم مظلوم فلسطین و محکوم کردن جنایات رژیم صهیونیستی همگان را به حضور در تجمع حمایت از مردم بی دفاع دعوت می‌کنیم.

در این اطلاعیه ضمن توصیه به حضور کادر درمان با پوشش حرفه‌ای و لباس فرم، تاکید می‌کند: از همکاران دیگر شهرستان‌های استان هم دعوت می‌شود جهت حمایت از مردم مظلوم فلسطین در برنامه‌های اعلام شده در شهر خود حضور یابند.

در خاتمه این اطلاعیه آمده است: 🖤 بی شک این حضور معنوی مایه دلگرمی جبهه مقاومت اسلامی خواهد شد.

گفتنی است محل تجمع امروز مردم سمنان، میدان سعدی، معراج الشهدا و زمان آن ساعت ۱۶ خواهد بود.

کد مطلب 5915075

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