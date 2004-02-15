بازي تيم فوتبال اميد استقلال برگزار نشد

ايمان عالمي مربي اين تيم در گفت وگوبا خبرنگار" مهر" گفت: با اينكه مسوولان برگزاري اين مسابقه ازما خواستند تا درصورت تمايل اين مسابقه را برگزارنماييم، اما به دليل پيشگيري ازخطرات احتمالي مصدوميت ازانجام بازي انصراف داديم.

عالمي افزود: نبود پزشك درورزشگاه آنهم با مسايلي كه امروزه درفوتبال جهان ازبابت مصدوميت ومرگ بازيكنان وجود دارد، واقعا جاي تعجب است وهيات فوتبال تهران بايد دراين خصوص پاسخگو باشد.

وي ادامه داد: پيش ازما نيزيك بازي بدون حضور پزشك انجام شد ومن نمي دانم اگريكي ازبازيكنان دچار مشكل مي شد، چه كسي مي توانست پاسخگو باشد.

گفتني است: اين مسابقه فردا درساعت 12 درورزشگاه اتكا برگزارخواهد شد.