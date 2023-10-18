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۲۶ مهر ۱۴۰۲، ۱۴:۲۰

فردا؛

اختتامیه جشنواره رسانه‌ای بین المللی امام رضا (ع)برگزار می شود

اختتامیه جشنواره رسانه‌ای بین المللی امام رضا (ع)برگزار می شود

مراسم اختتامیه سومین دوره جشنواره رسانه‌ای امام رضا (ع) با حضور تولیت آستان قدس رضوی، اصحاب رسانه و جمعی از مهمانان ملی در جوار بارگاه ملکوتی امام هشتم (ع) برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، وحدت عماد دبیر اجرایی این جشنواره درباره جزئیات این رویداد رسانه‌ای اظهار کرد: اختتامیه جشنواره، روز پنجشنبه ۲۷ مهرماه از ساعت ۸:۳۰ صبح در محل مرکز نمایشگاه‌ها و همایش‌های آستان قدس رضوی، واقع در باب‌الجواد (ع) حرم مطهر برگزار خواهد شد و طی آن از برگزیدگان سومین دوره تقدیر به عمل خواهد آمد.

وحدت عماد افزود: جمعی از فعالان و مدیران ارشد رسانه‌های کشور، مهمان ویژه اختتامیه جشنواره خواهند بود و در کنار اصحاب، فرهیختگان و پیشکسوتان حوزه رسانه، در بزرگترین گردهمایی سالانه خادمان رسانه‌ای امام رضا (ع) حضور خواهند داشت.

دبیر اجرایی جشنواره رسانه‌ای امام رضا (ع) در ادامه گفت: سومین دوره جشنواره، با سطح کمی و کیفی بالاتری نسبت به دو دوره گذشته برگزار شد و در کنار افزایش مشارکت اصحاب رسانه، تیم داوری آثار نیز جمع کامل‌تری از نخبگان رسانه‌ای کشور را شامل شد که به ارتقای سطح جشنواره کمک شایانی کرد و حضور هیئت انتخاب و هیئت داوران در مراسم اختتامیه نیز این گردهمایی اهالی رسانه را غنی‌تر و باشکوه‌تر خواهد کرد.

عماد تصریح کرد: در این مراسم برای نخستین بار از تندیس «سقاخانه» به عنوان تندیس اختصاصی این جشنواره رونمایی و به خادمان رسانه‌ای اهدا خواهد شد.

به گفته او رونمایی از سرود «چهارشنبه‌های امام رضایی» نیز یکی دیگر از بخش‌های مراسم اختتامیه این دوره جشنواره است.

کد مطلب 5915100

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