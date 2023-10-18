به گزارش خبرگزاری مهر، وحدت عماد دبیر اجرایی این جشنواره درباره جزئیات این رویداد رسانه‌ای اظهار کرد: اختتامیه جشنواره، روز پنجشنبه ۲۷ مهرماه از ساعت ۸:۳۰ صبح در محل مرکز نمایشگاه‌ها و همایش‌های آستان قدس رضوی، واقع در باب‌الجواد (ع) حرم مطهر برگزار خواهد شد و طی آن از برگزیدگان سومین دوره تقدیر به عمل خواهد آمد.

وحدت عماد افزود: جمعی از فعالان و مدیران ارشد رسانه‌های کشور، مهمان ویژه اختتامیه جشنواره خواهند بود و در کنار اصحاب، فرهیختگان و پیشکسوتان حوزه رسانه، در بزرگترین گردهمایی سالانه خادمان رسانه‌ای امام رضا (ع) حضور خواهند داشت.

دبیر اجرایی جشنواره رسانه‌ای امام رضا (ع) در ادامه گفت: سومین دوره جشنواره، با سطح کمی و کیفی بالاتری نسبت به دو دوره گذشته برگزار شد و در کنار افزایش مشارکت اصحاب رسانه، تیم داوری آثار نیز جمع کامل‌تری از نخبگان رسانه‌ای کشور را شامل شد که به ارتقای سطح جشنواره کمک شایانی کرد و حضور هیئت انتخاب و هیئت داوران در مراسم اختتامیه نیز این گردهمایی اهالی رسانه را غنی‌تر و باشکوه‌تر خواهد کرد.

عماد تصریح کرد: در این مراسم برای نخستین بار از تندیس «سقاخانه» به عنوان تندیس اختصاصی این جشنواره رونمایی و به خادمان رسانه‌ای اهدا خواهد شد.

به گفته او رونمایی از سرود «چهارشنبه‌های امام رضایی» نیز یکی دیگر از بخش‌های مراسم اختتامیه این دوره جشنواره است.