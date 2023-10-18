به گزارش خبرنگار مهر، حسام الدین حیدری صبح چهارشنبه در آئین تکریم و معارفه مدیر استانی خبرگزاری مهر در استان چهارمحال و بختیاری، اظهار کرد: از یک جهت کار در این استان راحت است چون در اذهان عمومی استانی سفید است و هیچ نقطه منفی به ذهن نمی‌رساند.

وی با اشاره به لزوم امیدآفرینی در اخبار، افزود: هر چقدر در این خصوص کار شود کم است، رسانه‌های خارجی در تلاشند امید را در کشور کم‌رنگ کنند.

مدیرکل استان‌های خبرگزاری مهر ادامه داد: مطالبه‌گری به دور از سیاه‌نمایی در راستای امیدآفرینی است و این مهم باید در دستورکار رسانه‌های کشور قرار داشته باشد.

حیدری با تاکید بر ضریب دادن به اقدامات فرهنگی در خبرگزاری مهر استان چهارمحال و بختیاری، عنوان کرد: در رسانه باید شبکه‌های اجتماعی را به عنوان سکوهای مکمل بدانیم کمااینکه سلیقه مردمی به این سمت گرایش پیدا کرده است.