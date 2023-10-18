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۲۶ مهر ۱۴۰۲، ۱۲:۱۵

سرپرست سازمان جهاد کشاورزی مازندران:

ضریب کشت محصولات کشاورزی را در مازندران افزایش دهیم

ضریب کشت محصولات کشاورزی را در مازندران افزایش دهیم

ساری- سرپرست سازمان جهاد کشاورزی مازندران با اشاره به این که ۹۵ درصد اراضی استان درگیر کشاورزی است، گفت: ضریب کشت محصولات را با تحول زیرساختی افزایش دهیم.

به گزارش خبرنگار مهر، بابک مؤمنی پیش ازظهر چهارشنبه در جلسه مسئولان حوزه نمایندگی ولی فقیه سازمان جهاد کشاورزی استان‌های منطقه یک کشور، گفت: بی شک جهاد کشاورزی مازندران بزرگترین دستگاه اجرایی عملیاتی در سطح استان محسوب می‌شود و تنوع و گستردگی زیادی دارد.

مؤمنی با بیان اینکه من فرزند سازمان جهاد کشاورزی مازندران هستم و حیات شغلی خود را از جهاد کشاورزی آغاز کردم، اظهار کرد: جایگاه‌ها رفتنی است اما تنها چیزی که باقی می‌ماند رفتارهایی است که باید پاسخگوی آن باشیم.

وی اضافه کرد: مازندران استان کشاورزی کشور است و ۹۵ درصد عرصه‌های استان درگیر فعالیت‌های این بخش است.

مؤمنی با اشاره به اینکه مازندران قطب اول تولید و محور تولید محصولات استراتژیک است که نقش اساسی در سبد غذایی کشور دارد، خاطرنشان کرد: تولید سالانه محصولات کشاورزی مازندران ۷.۸ میلیون تن است و شاید نسبت به برخی استان‌ها به لحاظ کمی، حجم تولیدات استان ما کم باشد اما ارزش اقتصادی بالاتری را نسبت به سایر استان‌ها داریم.

وی تصریح کرد: با تحول زیرساختی می‌توان ضریب کشت محصولات کشاورزی استان را ارتقا داد.

وی با اشاره به اینکه رسالت اصلی بخش کشاورزی، ارتقا عملکرد و تولید بود اما زمانیکه بازرگانی هم به این وزارتخانه محول شد بخش زیادی از انرژی همکاران صرف این موضوع می‌شود، افزود: اگر بر روی برندینگ محصولات کشاورزی کار شود می‌توان بازار کشورهای دنیا را فتح کرد به شرطی که شرایط و امکانات صادرات محصولات کشاورزی فراهم شود.

کد مطلب 5915125

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