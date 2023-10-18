شورشیان در حمله به پاپوآ ۷ نفر را کشتند

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، پلیس اندونزی اعلام کرد که شورشیان مسلح ۷ غیرنظامی را در تیراندازی به معدن طلا در منطقه شرقی پاپوآ به ضرب گلوله کشتند.

مقامات روز چهارشنبه گفتند که مهاجمان به سمت کارگران معدن در منطقه دورافتاده و کوهستانی یاهوکیمو تیراندازی کردند.

پلیس ادعا کرد که گروه جدایی طلب ارتش آزادیبخش پاپوآ غربی (TPNPB) به رهبری اگیانوس کوگویا عامل پشت این تیراندازی‌ها بوده است.

فیضل رمضانی، رئیس گروه ویژه صلح کارتنز، یک گروه ویژه که برای رسیدگی به جدایی طلبان پاپوآ تشکیل شده است، در بیانیه‌ای گفت: «ما عاملان را تعقیب خواهیم کرد و علیه جدایی طلبان و اگیانوس کوگویا اقدام قانونی خواهیم کرد.»

رمضانی گفت: یک واحد پلیس که برای بازیابی اجساد و نجات بازماندگان اعزام شده بود توسط شورشیان مورد تیراندازی قرار گرفت.

وی گفت: به محض رسیدن به محل، پرسنل ما مورد حمله قرار گرفتند و تیراندازی ۱.۵ ساعت به طول انجامید.

به گفته پلیس، هفت جسد از محل خارج شده و ۱۱ نفر دیگر زنده نجات یافته اند. بیشتر کشته شدگان مهاجرانی از منطقه سولاوسی جنوبی بودند.

پلیس افزود: شورشیان همچنین بیل مکانیکی، کامیون‌ها و اردوگاه کارگران را سوزاندند.

شورشیان مسئولیت این حملات را بر عهده گرفتند و گفتند که به مهاجران هشدار داده بودند که منطقه و تمام مناطق پاپوآ را ترک کنند.