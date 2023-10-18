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۲۶ مهر ۱۴۰۲، ۱۳:۳۴

مدیرکل هواشناسی خوزستان خبر داد؛

پیش‌بینی وزش باد در خوزستان

پیش‌بینی وزش باد در خوزستان

اهواز- مدیرکل هواشناسی خوزستان از پیش‌بینی وزش با در اغلب مناطق استان خبر داد.

محمد سبزه زاری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر بیان کرد: بر اساس بررسی نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی موج بارشی از اوایل روز پنجشنبه تا اواسط روز جمعه از خوزستان عبور می‌کند که سبب افزایش ابر و رگبار و رعد و برق در (مناطق شمالی و شرقی) و بارش پراکنده و رعد و برق (در بقیه مناطق استان) خواهد شد.

وی اضافه کرد: همچنین از روز پنجشنبه وزش باد در اغلب مناطق استان خوزستان متوسط تا شدید و شمال خلیج فارس مواج پیش بینی می‌شود.

سبزه زاری اظهار کرد: در شبانه روز گذشته آغاجاری با ۳۶.۲ و ایذه با ۹ درجه سانتیگراد به ترتیب گرم‌ترین و خنک‌ترین نقاط در خوزستان گزارش شده‌اند.

مدیرکل هواشناسی خوزستان تصریح کرد: در شبانه روز گذشته حداکثر دمای اهواز به ۳۳.۹و حداقل به ۱۸.۷ درجه سانتیگراد رسیده است.

کد مطلب 5915178

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