اهداي جايزه " رضا ژيان " به بهترين هاي تئاتر

به گزارش خبرنگار هنري " مهر "، مراسم بزرگداشت اولين سالروز درگذشت " رضا ژيان " امروز در محل خانه هنرمندان ايران برگزار شد.

در ابتداي مراسم و پس از پخش آياتي چند از كلام الله مجيد و پخش تيتراژ سريال " مثل آباد "، " فهيمه راستكار " مجري مراسم ضمن خوش آمد گويي به حضار و مهمانان، گفت: اينجا كارگاه نمايش است. شما به دعوت رضا ژيان به اينجا آمده ايد، ولي معلوم نيست خودش كجا است.

سپس " فهيمه راستكار " از " اسماعيل خلج " دوست و همكار " رضا ژيان " دعوت كرد كه به روي صحنه بيايد و در مورد " رضا ژيان " صحبت كند. " اسماعيل خلج " با اشاره به اين نكته كه بعضي وقت ها به نظر مي رسد مرگ طعمه خودش را گلچين مي كند، گفت: كارگاه نمايش در سال 48 كار خود را آغاز كرد و ما با هم از شروع در آن كارگاه حضور داشتيم. من دو نمايشنامه به اسم " پاتوق " و " پاانداز" نوشتم و با رضا ژيان آنها را نوشتيم و اجرا كرديم

وي ادامه داد: مي خواستم بيشتر در مورد اين همكاري حرف بزنم اما بروشوري كه به شما داده شده است خودش كامل است و نيازي به صحبت هاي من نيست. دوست دارم در اين جا يك خاطره از ژيان براي شما تعريف كنم. يك روز سر اجراي نمايش " عبيد " در صحنه موش و گربه، رضا موقع ورود به صحنه پايش به آهن هاي پشت صحنه گير مي كند و قوزك پايش مي شكند. او به همان صورت به روي صحنه مي آيد و ما اصلا متوجه اين قضيه نمي شويم تا اين كه كمي از نمايش مي گذرد و كم كم ما مي بينيم كه جاي پاهاي رضا خون آلود است و صحنه كم كم رنگ قرمز به خود مي گيرد. اولش فكر كرديم كه شايد او تمهيد جديدي براي بازيش در نظر گرفته است، زيرا گربه در آخر نمايش توسط موشها كشته مي شود. ما در انتهاي نمايش تازه متوجه مسئله مي شويم و مي فهميم او با پاي شكسته بازي مي كرد. " رضا ژيان " تا اين حد عاشقانه بازيگري را دوست داشت.

پس از بازگويي خاطره " اسماعيل خلج "، فيلمي از دو نمايش قديمي " رضا ژيان " براي تماشاگران پخش شد. سپس " اكبر رحمتي " دوست و هم بازي " رضا ژيان " به روي صحنه آمد. وي گفت: الان كه تمام دوستان قديمي دور هم جمع هستيم، مي بينم كه گرد پيري روي همه ما نشسته است. ما بايد بيشتر قدر يكديگر را بدانيم.

رحمتي در مورد ژيان گفت: رضا آن تعريفي را كه همه ما از هنرمند دنبالش هستيم داشت. وي عاشق كارش بود. عاشق سلامتيش نبود. دوست نداشت پول دار شود. او بازيگر بود.

سپس " اكبر رحمتي " آواز نمايش " گلدونه خانم " را كه " رضا ژيان " هم در آن به ايفاي نقش پرداخته بود، براي حضار در مراسم خواند. سپس مجددا فيلمي از كارهاي " رضا ژيان " براي مهمانان پخش شد. با اتمام فيلم " فهيمه راستكار " از همكاران " رضا ژيان " خواست كه به روي صحنه بيايند. " فرهاد آئيش " كه در بين همكاران ژيان به روي صحنه حضور داشت، در مورد فعاليت هاي ژيان در آمريكا گفت: من هيچ وقت در آمريكا با ژيان هم بازي نبودم چون او در لس آنجلس زندگي مي كرد و من در سن فرانسيسكو، اما تمام نمايش هاي وي را كه در شهر ما اجرا مي شد ديدم.

وي ادامه داد: ژيان را اولين بار وقتي ديدم كه براي يكي از اجراهايش در سن فرانسيسكو برايش سالن اجاره كردم. او در اولين برخوردش با من، به من گفت كه از قيافه ات مشخص است كه ديوانه اي و من هم به او گفتم كه از قيافه تو هم پيداست كه ديوانه اي. بعد دوستي محكمي بين ما پديد آمد.

آئيش در آخر صحبت هاي خود گفت: در امريكا افراد زيادي تئاتر كار مي كردند و هيچ كدامشان حساسيتي بر روي كيفيت كارهايشان نداشتند چون يا مي خواستند پولي از طريق تئاتر جمع كنند يا حرف هاي سياسي بزنند. اما رضا ژيان جزو معدود كساني بود كه كيفيت برايش از هر چيزي مهم تر بود.

سپس فيلمي از زندگي " رضا ژيان " پخش شد كه از كودكي تا آخرين فعاليت هاي هنري او را در بر مي گرفت. پس ازآن " آتيلا پسياني " به همراه " حميد جبلي " و " اكبر رحمتي " به روي صحنه حضور يافتند. " حميد جبلي " در صحبت هاي خود گفت: رضا ژيان آن قدر محاسن داشت كه گفتنش در چند جمله غير ممكن است. او هميشه در كارهايش غير منتظره بود و شايد چند روز ديگر يك دفعه اي سر و كله اش پيدا شود و بگويد در اين مدت داشتم با همه شما شوخي مي كردم.

" آتيلا پسياني " هم در سخناني گفت: در اين يك سال فكر نكردم كه رضا بين ما نيست چون آنقدر از او خاطره داشتم كه فكر نمي كردم مرده است. ولي واي به حال كساني كه زنده اند و بين ما مرده اند.

وي در انتهاي صحبت هاي خود گفت: ما خيال نداريم اين برنامه را هر سال به صورت سوگواره برگزار كنيم. فكر كرديم در يك زماني به غير از سالروز درگذشت رضا ژيان اين مراسم را برگزار كنيم و جايزه اي به اسمش به يك نفر كه براي تئاتر كارهاي خوبي كرده است، بدهيم.

پس از صحبت هاي " آتيلا پسياني " و در انتهاي مراسم بخش هايي از فيلم نمايش " دوستان با محبت " براي حضار پخش شد.