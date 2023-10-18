لزوم تشکیل شورای پیشگیری از جرایم و تخلفات انتخاباتی

به گزارش خبرگزاری مهر، دومین همایش فصلی دادستان‌های استان تهران، در سالن جلسات دادستانی تهران برگزار شد.

علی صالحی دادستان تهران در این جلسه با اشاره به تأکیدات رییس قوه قضاییه مبنی بر لزوم تسریع در رسیدگی به پرونده‌های قضایی و تکریم ارباب رجوع اظهار کرد: ایجاد تحول و سرعت در رسیدگی به پرونده‌ها و مشکلات شهروندان، نیازمند همت و تلاش جهادی است که برای تحقق آن لازم است همکاران در خارج از اوقات اداری نیز در راستای حل مشکلات مردم کوشش کنند.

وی در ادامه ضمن قدردانی از عملکرد دادسراهای شهرستان‌های استان تهران در حوزه‌های مختلف، بر لزوم افزایش بازدیدهای میدانی دادستان‌ها از شعب تأکید کرد و افزود: بازرسی‌های میدانی بسیار تأثیرگذار بوده و لازم است با افزایش میزان بازدیدها و احصاء مشکلات، برنامه ریزی مناسب نسبت به رفع چالش‌ها صورت گیرد.

دادستان تهران کاهش آمار پرونده‌های قدیمی و مسن را مستلزم صرف وقت و تلاش جهادی جهت رسیدگی به مسائل مردم عنوان کرد و افزود: در این راستا باید با اولویت بندی و برنامه ریزی به منظور رسیدگی به پرونده‌های بسیار قدیمی و مسن که هنوز در دادسراها تعیین تکلیف نشده اند؛ اقدامات لازم صورت بگیرد تا با جدیت و پیگیری همکاران، تا پایان سال جاری آمار این پرونده‌ها به صفر برسد.

وی با بیان اینکه رفتار و عملکرد دادستان‌ها به ویژه در حوزه برخورد با ارباب رجوع، برای همکاران قضایی و اداری الگو محسوب می‌شود، اضافه کرد: تلاش جدی دادستان‌ها بر انگیزه سایر همکاران تأثیرگذار بوده و در مبحث تکریم ارباب رجوع که مورد تاکید رییس قوه قضاییه است، اخلاق و رفتار مناسب همکاران قضایی و اداری باعث می‌شود مراجعه کننده با رضایتمندی از محیط قضائی خارج شود.

دادستان تهران یادآور شد: از ابتدای سال تاکنون در دادسراهای تابعه استان تهران، درخواست اعطای پابند الکترونیک به تعداد ۲۲۴۵ نفر از محکومان به حبس واجد شرایط، به محاکم صادر کننده حکم، پیشنهاد شده که از این تعداد، با ۱۳۸۵ مورد موافقت شده است که نسبت به تعداد مشابه در سال گذشته، دارای رشد ۲۰ درصدی است.

دادستان تهران تاکید کرد: با توجه به نزدیک شدن به انتخابات مجلس شورای اسلامی و شروع فعالیت‌های انتخاباتی، لازم است دادستان‌های شهرستان‌های استان تهران موضوع تشکیل شورای پیشگیری از جرایم و تخلفات انتخاباتی را به صورت جدی پیگیری کنند و همچنین ضمن مطالعه قانون جدید انتخابات، به تکالیف مندرج در این قانون توجه داشته باشند.

صالحی در بخش‌های دیگر اظهارات خود به موضوعاتی از قبیل لزوم تسریع در پیگیری نتیجه استعلامات قضایی از دستگاه‌های مختلف از سوی قضات، برگزاری جلسه با دستگاه‌های متولی نسبت به تعیین تکلیف و ترخیص وسایل نقلیه در پارکینگ‌ها و اجرای دقیق و به هنگام احکام قضایی تأکید کرد.