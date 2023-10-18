ضرورت تحکیم روابط اقتصادی شهرهای خواهرخوانده تبریز و استانبول

به گزارش خبرگزاری مهر، یعقوب هوشیار ضمن دیدار با ابراهیم دوغان سالمان معاون و عضو هیأت مدیره اتاق بازرگانی استانبول با اشاره به اشتراکات تاریخی، فرهنگی و زبانی میان شهرهای تبریز و استانبول از جمله زبان بر تقویت مفاد خواهرخواندگی این دو شهر تاکید کرد و تحکیم ارتباطات بیش از پیش دو کشور دوست و همسایه را خواستار شد.

وی با بیان اینکه تبریز دارای ظرفیت‌های بزرگی در بخش‌های مختلفی از جمله صنایع، تولید فولاد و صنایع غذایی بوده که محصولات آنها به بیش از ۷۰ کشور در دنیا صادر می‌شود، افزود: مطابق با برنامه‌های مدون راهبردی عملیاتی، شهرداری تبریز بر روی هوشمند سازی و پیشبرد برنامه‌های کلان زیست محیطی متمرکز شده و بر همین اساس عنوان پاک‌ترین شهر ایران را به خود اختصاص داده است.

شهردار تبریز ضمن دعوت از اعضای اتاق بازرگانی و سرمایه گذاران شهر استانبول به همایش بین المللی فرصت‌های سرمایه گذاری تبریز، بر تحکیم روابط اقتصادی این دو شهر خواهرخوانده تاکید کرد.

هوشیار با بیان اینکه رسیدن به میزان ۱۰ میلیارد دلار مبادلات تجاری بین ایران و ترکیه خیلی دور نیست، اظهار کرد: منطقه آزاد ارس و شهرک سرمایه گذاری خارجی دو زیر ساخت مهم اقتصادی تبریز است علاقمندی سرمایه گذاران خارجی را به خود معطوف کرده اند و هم اکنون سرمایه گذاران ترکیه‌ای نیز در آنجا مشغول فعالیت تجاری و اقتصادی هستند.

وی با بیان اینکه هوشمند سازی یکی از مهمترین محورهای این همایش بزرگ بین المللی است یاد آور شد: ظرفیت‌های بی نظیری در زمینه هوشمند سازی بخش‌های مختلف اقتصادی کشور ترکیه و به ویژه شهر استانبول وجود دارد و امیدوارم روند تبادلات اقتصادی تسریع شود.

یعقوب هوشیار عنوان کرد: تبریز یکی از پنج کلانشهر مهم کشور ایران است و برند اولین‌های ایران را به خود اختصاص داده است و در طول تاریخ ۵ بار پایتخت ایران بوده و بیش از ۴۰۰ اثر تاریخی ثبت شده دارد.

ابراهیم دوغان سالمان معاون و عضو هیأت مدیره اتاق بازرگانی استانبول نیز در جریان این دیدار، گفت: ۷۰۵۱ شرکت ایرانی در ترکیه به ثبت رسیده است و در حال حاضر تعداد زیادی از سرمایه گذاران ایرانی در ترکیه مشغول فعالیت تجاری و اقتصادی هستند.

وی گفت: ایران بعد از روسیه بزرگترین حجم ارتباطات اقتصادی و تجاری را با ترکیه دارد. در سال ۲۰۲۲ صادرات ترکیه به ایران ۳.۳ میلیارد دلار بوده است و از کل سرمایه گذاری خارجی انجام شده در ترکیه صرفاً ۱۳۵ میلیون دلار توسط ایرانیان انجام شده که با توجه به روابط خوب اقتصادی بین دو کشور و همسایگی ایران و ترکیه این رقم، رقم بسیار پایینی است که باید به آن توجه شود.

سالمان تصریح کرد: شرکت هواپیمایی ترکیش به همراه سایر خطوط هوایی ترکیه روزانه از تبریز، شیراز و تهران به سمت استانبول پرواز مستقیم دارند و این بسیار حائز اهمیت است.

او اظهار کرد: اتاق بازرگانی استانبول یکی از ۵ اتاق بزرگ در دنیا است که سیاست‌های اقتصادی و تجاری کشور ترکیه را در خارج از کشور هدایت کرده و پروژه‌های مهمی را در دنیا انجام می‌دهد.

سالمان افزود: هماهنگی و اجرای همایش‌ها، جلسات و نشست‌های تخصصی بین تجار و سرمایه گذاران داخلی و خارجی از جمله برنامه‌های کاری این اتاق است.

وی آمادگی کامل اتاق بازرگانی استانبول را برای همکاری بیشتر با هیأت‌های اقتصادی تبریز و شهرداری تبریز اعلام کرد.

ابراهیم دوغان سالمان اعلام کرد: خواهان این هستم که جلسه مشترکی بین شهرداران کلان شهرهای ترکیه و ایران با مشارکت و نظارت اتاق بازرگانی استانبول برگزار شود تا از ظرفیت‌های بین شهری شهرهای یکدیگر برخوردار شوند.

معاون و عضو هیأت مدیره اتاق بازرگانی استانبول ادامه داد: ما آمادگی خود را جهت همکاری با شهرداری تبریز جهت برگزاری این همایش اعلام می‌کنیم که به محض دریافت اطلاعات دقیق این همایش از سوی شهرداری تبریز سریعاً نسبت به هماهنگی و حضور سرمایه گذاران ترکیه‌ای اقدام خواهیم کرد.