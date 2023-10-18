به گزارش خبرگزاری مهر، اداره تبلیغات اسلامی شهرستان سنندج با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد: امروز حمایت از مردم مسلمان و مظلوم فلسطین بر همگان واجب است و جنایات وحشیانه و ددمنشانه رژیم اشغالگر قدس در بمباران بیمارستان المعمدانی غزه و کشتار بی‌رحمانه مردان و زنان و کودکان بی‌گناه فاجعه‌ای درناک است که دل هر انسان آزاده‌ای را به درد می‌آورد.

این بیانیه می‌افزاید: امروز با روشن شدن ماهیت حقیقی رژیم غاصب و ظالم صهیونیستی برای تمامی ملت‌ها به ویژه طرفداران این رژیم خونخوار، حمایت از مردم مسلمان و مظلوم فلسطین بر همگان واجب و سکوت و بی‌تفاوتی نسبت به این همه ظلم و جنایات گناه نابخشودنی است.

در این بیانیه ذکر شده است؛ فاجعه نسل‌کشی مردم فلسطین که با حمایت علنی و آشکار آمریکا و سران کشورهای اروپایی در حال انجام است را به شدت محکوم می‌نمائیم.

این بیانه می‌افزاید: از امت اسلامی و مردم آزاده در سراسر جهان درخواست می‌کنیم که همگان در هر نقطه و مکان، در حمایت از مردم مظلوم فلسطین که به ناحق و مظلومانه از سرزمین و خانه و کاشانه خود رانده شده‌اند، نفرت و انزجار خود را به هر شکل ممکن نسبت به رژیم غاصب و ایادی مستکبر او اعلام نمایند.

در پایان بیانیه اداره تبلیغات اسلامی شهرستان سنندج آمده است؛ به اسرائیل و آمریکا و همه ظالمان و مستکبران هشدار می‌دهیم که منتظر باشند: إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِینَ مُنْتَقِمُونَ «ما از مجرمان و جنایتکاران انتقام می‌گیریم».