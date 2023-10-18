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۲۶ مهر ۱۴۰۲، ۱۳:۲۵

در بیانیه اداره تبلیغات اسلامی سنندج اعلام شد؛

جنایات وحشیانه رژیم اشغالگر قدس علیه غزه فاجعه‌ای دردناک است

جنایات وحشیانه رژیم اشغالگر قدس علیه غزه فاجعه‌ای دردناک است

سنندج_ اداره تبلیغات اسلامی شهرستان سنندج با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد: جنایات وحشیانه رژیم اشغالگر قدس علیه غزه فاجعه‌ای دردناک محسوب می‌شود که تلخ‌ترین تراژدی تاریخ بشری است.

به گزارش خبرگزاری مهر، اداره تبلیغات اسلامی شهرستان سنندج با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد: امروز حمایت از مردم مسلمان و مظلوم فلسطین بر همگان واجب است و جنایات وحشیانه و ددمنشانه رژیم اشغالگر قدس در بمباران بیمارستان المعمدانی غزه و کشتار بی‌رحمانه مردان و زنان و کودکان بی‌گناه فاجعه‌ای درناک است که دل هر انسان آزاده‌ای را به درد می‌آورد.

این بیانیه می‌افزاید: امروز با روشن شدن ماهیت حقیقی رژیم غاصب و ظالم صهیونیستی برای تمامی ملت‌ها به ویژه طرفداران این رژیم خونخوار، حمایت از مردم مسلمان و مظلوم فلسطین بر همگان واجب و سکوت و بی‌تفاوتی نسبت به این همه ظلم و جنایات گناه نابخشودنی است.

در این بیانیه ذکر شده است؛ فاجعه نسل‌کشی مردم فلسطین که با حمایت علنی و آشکار آمریکا و سران کشورهای اروپایی در حال انجام است را به شدت محکوم می‌نمائیم.

این بیانه می‌افزاید: از امت اسلامی و مردم آزاده در سراسر جهان درخواست می‌کنیم که همگان در هر نقطه و مکان، در حمایت از مردم مظلوم فلسطین که به ناحق و مظلومانه از سرزمین و خانه و کاشانه خود رانده شده‌اند، نفرت و انزجار خود را به هر شکل ممکن نسبت به رژیم غاصب و ایادی مستکبر او اعلام نمایند.

در پایان بیانیه اداره تبلیغات اسلامی شهرستان سنندج آمده است؛ به اسرائیل و آمریکا و همه ظالمان و مستکبران هشدار می‌دهیم که منتظر باشند: إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِینَ مُنْتَقِمُونَ «ما از مجرمان و جنایتکاران انتقام می‌گیریم».

کد مطلب 5915213

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    نظرات

    • علی RO ۰۳:۲۰ - ۱۴۰۲/۰۷/۲۸
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      پاسخ
      مرگ بر کسانی که مردم عادی و کودکان بی گناه رو میکشن

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