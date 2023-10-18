۲۸ پروژه جهاد آبرسانی در ۲۰ روستای شهرستان کلات عملیاتی شد

حسین امامی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: برای این تعداد روستا با ۱۵ هزار و ۳۸۳ نفر جمعیت ۲۸ پروژه شامل حفر و تجهیز چاه، اجرای خط انتقال و شبکه آب و احداث حوضچه و اتاقک پمپاژ ۱۵۸ میلیارد ریال اعتبار صرف در نظر گرفته شده است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب خراسان رضوی با بیان اینکه در برخی روستاها اجرای چند پروژه تأمین آب در دستور کار قرار گاه امام حسن مجتبی (ع) و نظارت آبفای استان قرار دارد افزود: پیشرفت کار در ۱۰ پروژه ۱۰۰ درصد و هفت پروژه بین ۲۰ تا ۹۵ درصد است.

وی با اشاره به سرعت و کیفیت به عنوان دو اصل مهم در اجرای پروژه‌های رفع تنش آب از روستاهای استان گفت: همگرایی سپاه و وزارت نیرو الگوی خوبی برای خدمت رسانی محسوب می‌شود و موجب امید در روستاییان شده است.