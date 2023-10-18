به گزارش خبرگزاری مهر، حسین امیرعبداللهیان در حاشیه اجلاس فوق العاده کمیته اجرایی سازمان همکاری اسلامی با وزیر خارجه کویت دیدار و گفت‌وگو کرد.

وزیر امور خارجه کشورمان ضمن ابراز خرسندی از این دیدار، نشست امروز سازمان همکاری اسلامی در جده را برای اتخاذ تصمیم قوی در حمایت از قضیه فلسطین و مردم مظلوم فلسطین در غزه بسیار مهم دانست.

وی با تشکر از موضع قوی کویت در حمایت از فلسطین از ابتدای تحولات جاری، گفت: حملات رژیم صهیونیستی علیه غزه باید سریعاً متوقف شود و ارسال کمک‌های انسانی به مردم مظلوم و تحت محاصره غزه سریعاً آغاز شود.

امیرعبداللهیان تلاش صهیونیست‌ها برای کوچاندن مردم غزه را اقدامی خطرناک و ناقض قوانین و مقررات شناخته شده بین‌المللی دانست و افزود: لازم است این موضوع با جدیت مورد توجه اجلاس جده باشد.

وزیر امور خارجه کشورمان با محکوم کردن جنایت دیشب صهیونیست‌ها در حمله جنایتکارانه به بیمارستان المعمدانی در غزه، این اقدام را جنایت جنگی و نسل کشی دانست و گفت: عدم توقف این جنایات جنگی و استمرار نسل کشی جاری توسط رژیم آپارتاید صهیونیستی در غزه، فضای منطقه را از کنترل خارج خواهد کرد.

امیرعبداللهیان افزود: مقاومت در منطقه مستقل تصمیم می‌گیرد و کسی نمی‌تواند تضمین کند که شرایط به همین شکل باقی بماند.

وزیر خارجه کویت نیز در این دیدار بر استمرار حمایت قوی کویت از فلسطین تاکید کرد. همچنین توسعه دامنه درگیری را خطری بزرگ برای کل منطقه دانست و افزود ما بر ضرورت توقف جنگ و آغاز فوری ارسال کمک‌های انسانی تاکید داریم.

در این دیدار برخی موضوعات روابط دوجانبه نیز مورد گفت‌وگو و تبادل نظر قرار گرفت.