انتخابات رایانه ای نیازمند اصلاح زیرساختهای قانونی و اجتماعی است

به گزارش خبرنگار مهر در ساری، عباسعلی کدخدایی که عصر پنجشنبه در حاشیه همایش فصلی ناظرین شورای نگهبان قانون اساسی در ساری در جمع خبرنگاران سخن می گفت ، اظهار داشت : در عصر انفجار اطلاعات و ارتباطات خردمندانه نیست که مخالفتی با رایانه ای شدن انتخابات وجود داشته باشد.



معاون اجرایی و امور انتخابات شورای نگهبان قانون اساسی گفت : شورای نگهبان قانون اساسی با رایانه ای شدن انتخابات هیچ گونه مخالفتی ندارد.

وی خاطرنشان کرد: مهم این است که انتخابات سالم، دقیق و صریح داشته باشیم و برای تحقق این امر نیازمند زیرساخت های فنی ، حقوقی و اجتماعی هستیم.

کدخدایی با اشاره به اینکه زیرساخت های قانونی رایانه ای شدن انتخابات باید اصلاح شود تصریح کرد: در صورت تحقق زیرساخت های اجتماعی ، فرهنگی و فنی شورای نگهبان با برگزاری رایانه ای شدن اخذ آراء انتخابات مخالفتی ندارد.

سخنگوی شورای نگهبان با بیان اینکه فرصت هایی را به وزارت کشور برای تحقق این زیرساخت ها داده ایم یادآور شد: روز گذشته وزارت کشور با رفع برخی مشکلات جزئی نظر خود را به شورای نگهبان اعلام کرد تا این شورا تصمیم نهایی برای این مهم اتخاذ کند.

وی در عین حال یاد آور شد : شورای نگهبان در حال حاضر با ثبت نام داوطلبان ، تجمیع آرا در پایان رای گیری و داده پردازی در پایان انتخابات به شیوه رایانه ای مخالفتی ندارد.

کدخدایی افزود: نتایج نهایی مشخص شدن اخذ آرا به صورت رایانه ای از طریق شورای نگهبان تا ده روز آینده مشخص خواهد شد.

سخنگوی شورای نگهبان امروز به منظور شرکت در همایشهای فصلی ناظرین شورای نگهبان شهرستان های ساری و بابل به مازندران سفر کرد .