«طرح امین» با فعالیت ۲۴ هزار طلبه در کشور اجرایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مجتبی فاضل ظهر چهارشنبه در نشست با نماینده ولی فقیه در کهگیلویه و بویراحمد، افزود: ۱۶ هزار بانوی طلبه در «طرح امین» نقش آفرینی می‌کنند.

وی با بیان اینکه ۵٠ درصد جمعیت مبلغین را خواهران تشکیل می‌دهند، تصریح کرد: در سایه امنیت و حمایت جمهوری اسلامی ایران نقش آفرینی بانوان در سطوح مختلف جامعه را شاهد هستیم.

فاضل ابراز داشت: مشارکت و فعالیت در جشنواره هنرهای آسمانی، علامه هلی. طرح امین و چندین محور برنامه برای بانوان دیده شده است.

فاضل با تاکید بر حرکت مطلوب حوزه‌های علمیه خواهران، عنوان داشت: در تولید محصولات حوزه‌های علمیه خواهران جلوتر از برادران هستند.

مدیر حوزه‌های علمیه خواهران کشور از تدوین یک برنامه ۵ ساله خبر داد و ابراز داشت: برش‌های استانی نیز در بخش‌های مختلف این برنامه دیده شده است.

وی ابراز داشت: باید تلاش کنیم تا تعمیم مطلوب بر اساس اهداف را داشته باشیم.