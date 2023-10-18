کادردرمان بیمارستان صیادشیرازی گرگان رژیم صهیونیستی رامحکوم کردند

به گزارش خبرنگار مهر، کادر درمان بیمارستان شهید صیاد شیرازی گرگان با تجمع در محوطه این بیمارستان جنایات رژیم صهیونیستی در غزه را محکوم کردند.

کادر درمان این بیمارستان با شعارهای «مرگ بر اسرائیل» و «مرگ بر آمریکا» جنایت صهیونیست‌ها را محکوم و حمایت خود را از مردم مظلوم فلسطین اعلام کردند.

ارتش رژیم صهیونیستی در جنایتی وحشیانه بیمارستان المعمدانی غزه را بمباران کرد.

در همین راستا مردم دارالمومنین گرگان ساعت ۱۵ امروز چهارشنبه با تجمع درخیابان شهید بهشتی، روبروی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی، انزجار و نفرت خود را اعلام کرده و این حرکت ضد انسانی و کودک کش رژیم غاصب را محکوم خواهند کرد.