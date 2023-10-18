  1. استانها
  2. گلستان
۲۶ مهر ۱۴۰۲، ۱۵:۰۱

کادردرمان بیمارستان صیادشیرازی گرگان رژیم صهیونیستی رامحکوم کردند

کادردرمان بیمارستان صیادشیرازی گرگان رژیم صهیونیستی رامحکوم کردند

گرگان -کادر درمان بیمارستان شهید صیاد شیرازی گرگان جنایات رژیم صهیونیستی در غزه را محکوم کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، کادر درمان بیمارستان شهید صیاد شیرازی گرگان با تجمع در محوطه این بیمارستان جنایات رژیم صهیونیستی در غزه را محکوم کردند.

کادر درمان این بیمارستان با شعارهای «مرگ بر اسرائیل» و «مرگ بر آمریکا» جنایت صهیونیست‌ها را محکوم و حمایت خود را از مردم مظلوم فلسطین اعلام کردند.

کادردرمان بیمارستان صیادشیرازی گرگان رژیم صهیونیستی رامحکوم کردند

ارتش رژیم صهیونیستی در جنایتی وحشیانه بیمارستان المعمدانی غزه را بمباران کرد.

کادردرمان بیمارستان صیادشیرازی گرگان رژیم صهیونیستی رامحکوم کردند

در همین راستا مردم دارالمومنین گرگان ساعت ۱۵ امروز چهارشنبه با تجمع درخیابان شهید بهشتی، روبروی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی، انزجار و نفرت خود را اعلام کرده و این حرکت ضد انسانی و کودک کش رژیم غاصب را محکوم خواهند کرد.

کد مطلب 5915231

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها