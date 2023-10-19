هوای پاییزی اصفهان سالم است

به گزارش خبرنگار مهر، شاخص کیفی هوای کلان‌شهر اصفهان بر اساس داده‌های ۱۵ ایستگاه سنجش در ۲۴ ساعت منتهی به ساعت هشت صبح امروز پنجشنبه بیست و هفتم مهرماه با میانگین ۷۷ وضعیت قابل قبول را نشان می‌دهد.

بر اساس داده‌های سامانه برخط کنترل کیفیت هوای سازمان محیط‌زیست (منطقه اصفهان) شاخص هوای این کلان‌شهر در ایستگاه پایش خیابان ۲۵ آبان با ۶۷، خیابان احمد آباد با ۹۷، پارک زمزم با ۶۳، بزرگراه خرازی با ۸۱، دانشگاه صنعتی و خیابان‌های فیض و رودکی با ۶۴، رهنان با ۸۸، زینبیه با ۷۱، سپاهان‌شهر با ۵۸، فرشادی با ۶۷، فیض با ۷۵، کردآباد با ۷۶، میرزا طاهر با ۶۰ و ولدان (ورزشگاه میثاق) با ۶۶ AQI قابل قبول است.

امروز شاخص هوا در ایستگاه میدان انقلاب با ۱۴۷ و بولوار کاوه با ۱۱۰ AQI وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس را نشان می‌دهد و دو ایستگاه سنجش کیفیت هوا در خیابان‌های استانداری و پروین اعتصامی کماکان قطع است.

امروز شاخص هوا در سجزی با ۸۳، شاهین شهر با ۵۵ AQI در وضعیت قابل قبول و در قهجاورستان با ۱۲۴ ناسالم برای گروه‌های حساس ثبت شد. ایستگاه سنجش آلودگی هوای شهرهای مجاور اصفهان از جمله مبارکه، خمینی شهر، زرین‌شهر، نجف آباد، منطقه صنعتی دولت آباد و کاشان قطع است.

هوای اصفهان امروز ابری است و باد به نسبت شدید می‌وزد

شاخص کیفی هوا از صفر تا ۵۰ هوای پاک، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای سالم، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروه‌های حساس، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم و ۳۰۱ تا ۵۰۰ خطرناک است.

این شاخص بطور معمول برای پنج آلاینده هوا شامل منوکسیدکربن (CO) ، اُزن (O۳)، دی اکسید نیتروژن (NO۲)، دی اکسید گوگرد (SO۲) و ذرات معلق زیر ۲.۵ میکرون (PM۲.۵) اندازه گیری و بطور روزانه در ایستگاه‌های پایش هوا، ثبت می‌شود.

شاخص کیفی هوا ( Air Quality Index ) معیاری است که غلظت ترکیبات مختلف آلاینده موجود در هوا نظیر مونوکسید کربن، دی اکسید گوگرد، ترکیبات نیتروژن دار، اوزون و ذرات معلق ( ذرات کوچک‌تر از ۱۰ میکرومتر و ذرات کوچک‌تر از ۲.۵ میکرومتر) را که دارای حدود مجاز متفاوت با واحدهای مختلف است به یک عدد بدون واحد تبدیل می‌کند و وضعیت آلودگی هوا را نمایش می‌دهد.