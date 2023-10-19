مدیر خبرگزاری مهر در استان اصفهان معرفی شد

به گزارش خبرنگار مهر، آئین تکریم و معارفه مدیران خبرگزاری مهر در استان اصفهان پیش از ظهر پنجشنبه با حضور مسئولان سازمان تبلیغات اسلامی استان و محمدمهدی رحمتی مدیرعامل خبرگزاری مهر و معاونان این خبرگزاری برگزار شد.

در این آئین جمعی از مدیران استان اصفهان و خبرنگاران حضور داشتند، با قرائت حکمی مریم یاوری به طور رسمی به عنوان مدیر جدید خبرگزاری مهر نمایندگی استان اصفهان معرفی و از زحمات محمد مهدی شیخ صراف مدیر پیشین این خبرگزاری در اصفهان قدردانی شد.‌

مریم یاوری دارای ۱۳ سال سابقه کار در حوزه خبر و رسانه است و همکاری با خبرگزاری مهر، روزنامه‌های زاینده رود و همشهری را در کارنامه دارد.

کارشناس رسانه اداره کل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان، کارشناس رسانه پالایشگاه اصفهان، خانه صنعت و معدن استان اصفهان، خیریه تخصصی حوزه مسکن امام حسین (ع)، رئیس ستاد خبری بخش استانی جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان در دو دوره، رئیس ستاد خبری مسابقات کشوری قرآن سازمان اوقاف و امور خیریه، روابط عمومی جشنواره ملی فیلم کوتاه حسنات چهار دوره، روابط عمومی گروه کارخانجات آجر نماچین و دبیر بخش هر شهروند یک فیلم کوتاه جشنواره ملی فیلم کوتاه حسنات طی دو دوره از دیگر فعالیت‌ها و سوابق او در عرصه رسانه است.