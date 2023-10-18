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۲۶ مهر ۱۴۰۲، ۱۴:۲۴

به مناسبت هفته تربیت بدنی؛

«زمین چمن مصنوعی» در گناوه افتتاح شد

«زمین چمن مصنوعی» در گناوه افتتاح شد

گناوه- همزمان با آغاز هفته تربیت بدنی و ورزش و در راستای اجرای طرح شهید سلیمانی، زمین چمن مصنوعی دبیرستان پسرانه شهید حاج ناصر رسولی گناوه با حضور مسئولان افتتاح شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مدیر آموزش و پرورش گناوه ظهر سه شنبه در این آئین اظهار داشت: طرح سردار شهید سلیمانی، جزو برنامه‌ها و فعالیت‌های اصلی وزارت آموزش و پرورش در حوزه تربیت‌بدنی برای دانش‌آموزان است.

ضرغام مردانی افزود: زمین چمن مصنوعی دبیرستان پسرانه شهید حاج ناصر رسولی گناوه در راستای توسعه زیرساخت‌های ورزشی مدارس شهرستان و اجرای طرح ملی شهید سردار سلیمانی امروز افتتاح می‌شود.

وی افزود: این پروژه با اعتبار هزینه شده بالغ بر ۵ میلیارد ریال راه اندازی شد که ۳ میلیارد ریال از اعتبارات ملی و ۲ میلیارد ریال آن محل کمک‌های مردمی، شورا و شهرداری و فرمانداری بوده که آماده و اختیار دانش آموزان قرار گرفته است.

«زمین چمن مصنوعی» در گناوه افتتاح شد

«زمین چمن مصنوعی» در گناوه افتتاح شد

«زمین چمن مصنوعی» در گناوه افتتاح شد

کد مطلب 5915249

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