«زمین چمن مصنوعی» در گناوه افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، مدیر آموزش و پرورش گناوه ظهر سه شنبه در این آئین اظهار داشت: طرح سردار شهید سلیمانی، جزو برنامه‌ها و فعالیت‌های اصلی وزارت آموزش و پرورش در حوزه تربیت‌بدنی برای دانش‌آموزان است.

ضرغام مردانی افزود: زمین چمن مصنوعی دبیرستان پسرانه شهید حاج ناصر رسولی گناوه در راستای توسعه زیرساخت‌های ورزشی مدارس شهرستان و اجرای طرح ملی شهید سردار سلیمانی امروز افتتاح می‌شود.

وی افزود: این پروژه با اعتبار هزینه شده بالغ بر ۵ میلیارد ریال راه اندازی شد که ۳ میلیارد ریال از اعتبارات ملی و ۲ میلیارد ریال آن محل کمک‌های مردمی، شورا و شهرداری و فرمانداری بوده که آماده و اختیار دانش آموزان قرار گرفته است.