علی لبیب قهرمان بخش جاده شد

به گزارش خبرنگار مهر، امروز چهارشنبه ۲۶ مهرماه و در دومین روز از مسابقات مرحله دوم لیگ برتر دوچرخه سواری جاده آقایان که به میزبانی هیات دوچرخه‌سواری استان مازندران برگزار شد، ۵۰ رکابزن از ۹ تیم لیگ برتری در خط استارت مسابقه استقامت قرار گرفتند و مسیر ۱۱۰ کیلومتری شهرستان سرخرود تا نور را به صورت رفت و برگشت رکاب زدند.

در پایان این رقابت سخت و نفسگیر علی لبیب ستاره این روزهای دوچرخه‌سواری کشورمان توانست زودتر از سایرین از خط پایان عبور کند و به مقام قهرمانی برسد.

در مسابقات بخش استقامت جاده، علی لبیب از تیم دانشگاه آزاد اسلامی تبریز به عنوان قهرمانی رسید. سعید صفر زاده از تیم فولاد مبارکه سپاهان و سعید چهرزاد از تیم گل گهر سیرجان به ترتیب دوم و سوم شدند.

اما روز گذشته در بخش تایم تریل انفرادی هم بهنام آرین از تیم دانشگاه آزاد بر سکوی نخست ایستاد. آیدین علیاری دیگر رکابزن تیم دانشگاه آزاد دوم و حسین عسگری از تیم فولاد مبارکه سپاهان در مکان سوم قرار گرفت.