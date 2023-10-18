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۲۶ مهر ۱۴۰۲، ۱۵:۰۳

لیگ دوچرخه سواری؛

علی لبیب قهرمان بخش جاده شد

علی لبیب قهرمان بخش جاده شد

مرحله دوم از رقابت‌های لیگ دوچرخه سواری مردان با قهرمانی علی لبیب و بهنام آرین در دو بخش جاده و تایم تریل به پایان رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، امروز چهارشنبه ۲۶ مهرماه و در دومین روز از مسابقات مرحله دوم لیگ برتر دوچرخه سواری جاده آقایان که به میزبانی هیات دوچرخه‌سواری استان مازندران برگزار شد، ۵۰ رکابزن از ۹ تیم لیگ برتری در خط استارت مسابقه استقامت قرار گرفتند و مسیر ۱۱۰ کیلومتری شهرستان سرخرود تا نور را به صورت رفت و برگشت رکاب زدند.

در پایان این رقابت سخت و نفسگیر علی لبیب ستاره این روزهای دوچرخه‌سواری کشورمان توانست زودتر از سایرین از خط پایان عبور کند و به مقام قهرمانی برسد.

در مسابقات بخش استقامت جاده، علی لبیب از تیم دانشگاه آزاد اسلامی تبریز به عنوان قهرمانی رسید. سعید صفر زاده از تیم فولاد مبارکه سپاهان و سعید چهرزاد از تیم گل گهر سیرجان به ترتیب دوم و سوم شدند.

اما روز گذشته در بخش تایم تریل انفرادی هم بهنام آرین از تیم دانشگاه آزاد بر سکوی نخست ایستاد. آیدین علیاری دیگر رکابزن تیم دانشگاه آزاد دوم و حسین عسگری از تیم فولاد مبارکه سپاهان در مکان سوم قرار گرفت.

کد مطلب 5915263

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