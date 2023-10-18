بمب استفاده شده در بیمارستان المعمدانی صرفا در اختیار اسراییل است

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه کشورمان در حاشیه اجلاس فوق‌العاده کمیته اجرایی سازمان همکاری اسلامی در جده با وزیر خارجه اندونزی دیدار و گفت‌وگو کرد.

امیرعبداللهیان در این دیدار شرایط در فلسطین را تأسف بار دانست و گفت لازم است امروز پیامی قوی به رژیم صهیونیستی ارسال شود، همچنین جنایات جنگی رژیم صهیونیستی باید فوراً متوقف شود.

وزیر امور خارجه کشورمان با اشاره به اینکه رژیم صهیونیستی به جای رویارویی با نیروهای مقاومت به سراغ شهروندان فلسطینی رفته است، گفت: بمبی که برای هدف قرار دادن بیمارستان المعمدانی در غزه به کار رفته، صرفاً در اختیار اسرائیل است.

امیرعبداللهیان با تاکید بر اینکه جنایت جنگی رژیم صهیونیستی باید فوراً متوقف شود، گفت: رژیم صهیونیستی با محاصره کامل غزه و قطع آب و برق و سوخت و ممانعت از کمک‌های غذایی و دارویی و زدن بیمارستان‌ها، تصمیم به قتل عام و نسل کشی فلسطینیان گرفته است.

وی افزود: موضوع کوچاندن اجباری شهروندان غزه موضوعی مهم است که باید در جلسه امروز مورد توجه جدی قرار گیرد.

وزیر امور خارجه کشورمان همچنین خواستار تحریم صادرات نفت به رژیم صهیونیستی، تشکیل دادگاه جنایات جنگی و ایجاد یک مرکز آرشیو اسناد جنایات جنگی اسرائیل با کمک دبیرخانه سازمان همکاری در محل دبیرخانه سازمان شد.

وی افزود لازم است یک کمیته تخصصی حقوقدانان اسلامی در دبیرخانه سازمان تشکیل شود که بتواند اقدامی جدی برای محاکمه جنایتکاران جنگی اسرائیل تشکیل شود که علاوه بر مقامات سیاسی و نظامی رژیم صهیونیستی، حتی خلبانان شرکت کننده در بمباران مردم غزه نیز در فهرست پیگیری برای پیگرد حقوقی و محاکمه قرار گیرند.

وزیر امور خارجه کشورمان از مواضع ارزشمند اندونزی در حمایت از فلسطین تشکر کرد.

وزیر خارجه اندونزی نیز با اشاره به دیدگاه مشترک با جمهوری اسلامی ایران در ضرورت حمایت فوری از فلسطین و مردم در غزه گفت لازم است از تشدید وضعیت جلوگیری شود.

وی افزود: ما حمله دیشب به بیمارستان غزه و نیز طرح کوچاندن اجباری و همچنین هشدار تهدید آمیز به برخی بیمارستان‌ها در غزه را محکوم کردیم.

وزیر خارجه اندونزی همچنین بر ضرورت تمرکز بر ارسال فوری کمک‌های انسان‌دوستانه به غزه تاکید کرد.