خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: خبر بسیار تلخ و دردناک است. در بمباران یک بیمارستان در غزه هزار کودک و زن و شهروند بیگناه در خون خفتند. جنایتی که روی شیاطین عالم را سفید کرد و نشان داد چه کسانی برای رسیدن به اهدافشان پا بر خون بی‌گناهان پا می‌گذارند و واژه حقوق بشر برایشان جز یک شعار نیست.

این جنایت نشان داد که چرا امثال امام موسی صدر می‌گفتند که اسرائیل شر مطلق است و امام خمینی تأکید داشتند که این غده سرطانی باید محو شود

مردم خراسان جنوبی نیز صبح امروز چهارشنبه ۲۶ مهر در یک تجمع جنایت رژیم صهیونیستی را محکوم کردند.

اسرائیل جنایتکار جنگی است

زهرا مهرور از خبرنگاران خراسان جنوبی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: هر جنگی بر اساس قوانین بین المللی قواعدی دارد که یک قاعده مهم آن مصونیت بیمارستان‌ها و افراد غیر نظامی است.

وی بیان کرد: اسرائیل شر مطلق و یک حیوان درنده خو وحشی است که در یک جنایت آشکار جنگی بیمارستان را بمباران و هزار انسان مظلوم از زن و کودک و افراد مسن را به شهادت می‌رساند که هیج انسانی نمی‌تواند آن را محکوم کند.

این فعال رسانه‌ای خراسان جنوبی گفت: به اعتقاد من همه کشورهای اسلامی و آزادی خواهان جهان باید دست به دست همدیگر دهند و این غده سرطانی را از نقشه جهان محو کنند تا آرامش و آسایش به کره زمین برگردد.

مهرور اظهار کرد: به راستی چرا صدای اعتراضی از مجامع به اصطلاح حقوق بشری بلند نمی‌شود.

خبری که بی نهایت تلخ بود

غلامرضا بیدختی از دیگر شهروندان خراسان جنوبی با اشاره به اینکه اخبار مربوط به فلسطین را از طریق رسانه‌ها دنبال می‌کند، یادآور شد: نمی‌توانم جز کلمه «تلخ» واژه دیگری را برای آنچه این روزها برای غزه رخ می‌دهد به کار ببرم.

وی ادامه داد: گاه در یک جنگ نیروهای نظامی در یک تقابل رو در رو با یکدیگر مبارزه می‌کنند ولی امروزه در غزه مردم عادی، کودکان و زنان بیگناه آسیب می‌بینند که اتفاقی تلخ و دردناک است به ویژه آنکه از نظر مواد غذایی و دارویی با محدودیت رو به رو هستند.

بیدختی با بغض می‌گوید کاش می‌توانستم و می‌توانستیم حدأقل برای کودکان بی پناه فلسطینی کاری انجام دهیم ولی افسوس که دست ما کوتاه است و جز ابراز انزجار کار دیگری از ما بر نمی‌آید.

وی ادامه داد: تلخی مضاعف این است که علی رغم این همه جنایت، دشمن صهیونیستی به مظلومیت نمایی روی آورده است.

این شهروند خراسان جنوبی که در تجمع اعتراضی علیه جنایت اسرائیل حضور یافته است، گفت: خوشبختانه مردم خراسان جنوبی غیرتمندانه و بر اساس وظیفه در این برنامه مشارکت داشتند.

دوست داشتم پرستار مجروحان فلسطینی باشم

مرضیه بهمن زاده از پرستاران خراسان جنوبی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: از صمیم قلب آرزو داشتم که به عنوان پرستار و یک نیروی امدادی به غزه می‌رفتم تا در حد توان خودم در کاهش آلام آنان قدم برمی‌داشتم.

وی بیان کرد: به راستی جز از یک رژیم جنایتکار، بمباران بیمارستان از چه کسی بر می‌آید، چه کسی بر روی زنان و مردان بیگناه بمب می‌ریزد و یک بیمارستان را به قتلگاه مردم تبدیل می‌کند.

این شهروند خراسان جنوبی گفت: این روزها جای حاج قاسم سلیمانی بسیار خالی است که با شجاعت مثال زدنی خود مرهم قلب مردم مظلوم و بی دفاع شوند.

جت‌الاسلام محمد مختاری، امام جمعه موقت بیرجند نیز امروز در تجمع حوزویان در مدرسه علمیه رضویه بیرجند با اشاره به اینکه آنچه امروز پیش آمده یک تهدید بسیار وحشتناک برای جامعه بشریت، جنایت جنگی وحشیانه و نسل‌کشی جفاکارانه است.

اسرائیل غاصب سیلی خواهد خورد

وی گفت: امیدواریم بر اثر آگاهی مردم دنیا و فشار بر دولت‌های خائن و مزدور، سیلی ایجاد شود که اسرائیل غاصب را با خود ببرد.

مدرس حوزه و دانشگاه اظهار کرد: مسئله فلسطین کلید رمزآلود فرج است و این مسئله می‌تواند تحول ایجاد کند و سرنوشت‌ساز باشد، در قدم اول باید مردم را با تبیین، روشن کنیم تا یک عزم و خیزش جهانی رخ دهد.

مختاری یادآور شد: سلاح دشمنان بمب، تهدید، خشونت، تزویر و اهانت به مقدسات است چون سلاح دیگری ندارند اما ما برهان داریم.

وی ادامه داد: امروز باید مردم را با منطق و نصیحت بیدار و حقایق را تبیین کنیم که مردم مظلوم غزه را دریابند و به میدان بیایند.

امام (ره) فرمودند اگر هر مسلمان یک سطل آب به سمت اسرائیل بریزد، این رژیم را سیل خواهد بود. امید آنکه این شعارهای کوبنده مردم مسلمان به مانند همان سطل‌های آب اسرائیل جنایتکار را در سیلاب جنایت‌هایش غرق کند.