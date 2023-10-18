دبیر جامعه روحانیت شیراز جنایات رژیم صهیونیستی را محکوم کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، سید محی‌ الدین طاهری، دبیر جامعه روحانیت شیراز، در پیامی حمله رژیم صهیونیستی به بیمارستان غزه را محکوم کرد.

در این پیام آمده است:

«حملات وحشیانه رژیم اشغالگر قدس شریف که نسل کشی آشکار علیه صاحبان اصلی سرزمین فلسطین است و کشتار کودکان، زنان و مردم بی‌گناه غزه در سکوت مجامع جهانی، نشان داد که این سازمان‌ها جز دروغ و دنبال کردن مطامع استکبار صهیونیستی کارایی دیگری ندارند.

دگر بار پرده از چهره واقعی دروغگویان مدعی حقوق انسانی و بشری افتاده و امروز غزه زیر آتش و ویرانی خونخوارترین رژیم تاریخ قرار دارد و این جنایت با حمایت و همراهی آشکار سران آمریکا و غرب رخ می‌دهد.

شجاعت مردم مقاوم غزه و انجام عملیات طوفان الاقصی توسط حماس نشان داد که پایان عصر ظلم و ستم از راه رسیده و ثانیه‌ها برای نابودی اسرائیل جنایتکار به شماره افتاده است.

جامعه روحانیت شیراز ضمن محکومیت شدید جنایات رژیم عنکبوتی اشغالگر قدس در حق مردم مظلوم غزه و دعای خیر در حق مجاهدان حماس، در این روز که عزای عمومی سراسری است و روزهای آینده از همه مردم مسلمان، انقلابی و انسان‌دوست استان فارس به‌خصوص مردم مبارز و قهرمان‌پرور شهر شیراز درخواست دارد تا با حضور در تجمعات اعتراضی، همراهی و حمایت خود را از مظلومیت غزه بر جهانیان آشکار سازند.»