اجرای برنامه تهیه نان کامل در سراسر کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد اسماعیل مطلق گفت: به دنبال تصویب سند ملی امنیت غذا و تغذیه در شورای عالی سلامت و امنیت غذایی و سند ملی دانش بنیان امنیت غذایی در شورای عالی انقلاب فرهنگی، اقدامات مؤثری برای بهبود امنیت غذایی و تغذیه مردم کشور به مورد اجرا گذاشته شده است. از جمله، برنامه نان کامل با هدف دسترسی مردم به نان با کیفیت و سبوس دار که نقش مهمی در پیشگیری از بیماری‌های قلبی عروقی، دیابت و سرطان‌ها دارد در ۷ استان کشور اجرایی شده و سایر استان‌ها نیز موظف شده اند تا پایان سال جاری در حداقل یک تا سه کارخانه آرد، اقدام به تولید آرد کامل و سبوس دار نمایند.

وی با بیان اینکه برای فرهنگسازی مصرف نان کامل، رسانه‌های جمعی به خصوص صدا و سیما باید همکاری‌های لازم را داشته باشند، اظهار داشت: همچنین برنامه شیر مدرسه که در چند سال متوقف شده بود، با دستور رئیس جمهور برای تخصیص اعتبار، در مدارس ابتدایی کشور آغاز شد. این برنامه با اولویت مناطق کم برخوردار اجرا می‌شود.

مطلق در ادامه گفت: دبیرخانه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی از زمان تشکیل در سال ۱۳۸۳ تا کنون بیش از ۱۴۹ جلسه تخصصی در زمینه امنیت غذایی و تغذیه و سلامت غذا برگزار کرده است و بیش از نیمی از مصوبات شورای عالی سلامت و امنیت غذایی مربوط به غذا و تغذیه بوده است. از جمله اقدامات مؤثری که با همکاری صنایع روغن در جهت بهبود کیفیت و سلامت روغن‌های خوراکی و کاهش میزان اسید چرب ترانس و اشباع روغن‌ها در کشور انجام شده، اجرای برنامه ملی غنی سازی آرد با آهن و اسیدفولیک برای رفع مشکل کمبود آهن و کم خونی ناشی از آن در کشور، بازنگری استاندارد میزان قند، نمک و چربی در محصولات غذایی برای کاهش شیوع بیماری‌های غیرواگیر، تشویق صنایع غذایی برای تولید محصولات غذایی سلامت محور و اجرای طرح کالابرگ الکترونیک با هدف دسترسی مردم به سبد غذایی که تأمین کننده سلامت آنها باشد از جمله اقداماتی است که در جهت بهبود تغذیه مردم اجرا شده و این دستاوردها مرهون همکاری همه بخش‌های ذی ربط و حمایت وزرای عضو شورای عالی سلامت و امنیت غذایی است.

رئیس دبیرخانه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی با بیان اینکه همچنان اقدامات زیادی نیاز به پیگیری دارد، اظهار داشت: در دبیرخانه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی با بکارگیری ظرفیت دبیرخانه‌های سلامت و امنیت غذایی استان‌ها در تلاش برای استقرار سند ملی دانش بنیان امنیت غذایی هستیم که با تصویب این سند در شورای عالی انقلاب فرهنگی و تقویت همکاری‌ها با وزارت جهاد کشاورزی و سایر اعضای شورای عالی سلامت و امنیت غذایی می‌توان انتظار تحولات مثبت به ویژه در برنامه‌های تولید و تأمین محصولات کشاورزی و بهبود دسترسی اقتصادی مردم به غذا را داشت.

مطلق با اشاره به اینکه حلقه مهم برای تسریع در پیشبرد اهداف امنیت غذا و تغذیه کشور اطلاع رسانی و ایجاد آگاهی در جامعه است، اظهار داشت: مطالبات جامعه از مسئولین برای دسترسی به آب و غذای سالم قطعاً نقش بسزایی در مانع زدایی و دستیابی به امنیت غذایی خواهد داشت، لذا مسئولین و مردم همواره باید در کنار یکدیگر برای رسیدن به این مهم تلاش کنند و ما هم در شورای عالی سلامت و امنیت غذایی پیگیر این مطالبات خواهیم بود.