به گزارش خبرنگار مهر، احمد محمودزاده ظهر چهارشنبه در جلسه شورای معاونین اداره کل آموزش و پرورش استان اردبیل اظهار کرد: تداوم و استمرار انقلاب اسلامی و نیز گسترش دستاوردهای کشور توسط نیروهایی اتفاق می‌افتد که در مدارس تربیت می‌شوند.

وی تصریح کرد: اگر بگوییم طراحی و مهندسی کشور در داخل کلاس‌های درسی و توسط دانش‌آموزان و معلمان پی‌ریزی می‌شود، سخن به گزافه نگفته‌ایم.

معاون وزیر آموزش و پرورش گفت: تداوم و استمرار انقلاب اسلامی و نیز گسترش دستاوردهای کشور توسط نیروهایی اتفاق می‌افتد که در مدارس تربیت می‌شوند.

محمودزاده با اشاره به اهمیت اجرایی شدن شعار سال تحصیلی با عنوان «ایران قوی، مدرسه قوی» افزود: آینده‌سازان کشور و پایه‌ریزان تمدن نوین اسلامی در مدارس هستند بنابراین عملکرد قوی و مناسب در حوزه تعلیم و تربیت، آینده قوی را برای ایران اسلامی رقم خواهد زد.

وی با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا و تبریک حماسه پیروزی مردم مظلوم و حمایت از مسلمانان فلسطینی خاطرنشان کرد: اضمحلال و از بین رفتن رژیم جعلی و کودک‌کش اشغالگران اسرائیل با وحدت و انسجام عملی مردم مسلمان سراسر جهان و ایستادگی و مقاومت مردان و زنان شجاع فلسطینی رقم خواهد خورد و راه شهدا و حاج قاسم سلیمانی تا حصول نتیجه و آزادی قدس ادامه خواهد داشت.

رئیس سازمان مدارس و مراکز غیر دولتی و توسعه مشارکت‌های مردمی اهتمام و برنامه‌ریزی دولت برای ورود به مدرسه و انجام مطلوب تعلیم و تربیت دانش‌آموزان را بسیار ارزنده و جدی برشمرد و اضافه کرد: کمک همگانی، حرکت با قدرت و شاخص‌گذاری و برنامه‌ریزی دقیق لازمه داشتن دانش‌آموزان مؤمن و آینده‌ساز برای آینده حکومت اسلامی است.

محمودزاده در بخش دیگری از سخنان خود بیان کرد: استان اردبیل سالیان متمادی مهد تشیع بوده و عملاً فرهنگ تشیع و ولایتمداری در فرهنگ مردم این استان به وضوح دیده می‌شود.

وی با اشاره به فرمایشات راهگشای مقام معظم رهبری در مورد «فرزند خود دانستن دانش‌آموزان» ادامه داد: باید تلاش کنیم همه دانش‌آموزان را مانند فرزندان خود دانسته و در راستای اهداف آموزشی، تربیتی و ایجاد امکانات مناسب برای آنها تلاش کنیم.

محمودزاده تقویت مدارس دولتی را مستلزم برنامه‌ریزی دقیق‌، همت والا و کار جهادی دانست و یادآور شد: ارتقای شاخص‌های آموزشی و تربیتی در مدارس دولتی موجبات جریان‌سازی و ارتقای سطح کیفی در کلیه مدارس اعم از دولتی و غیر دولتی خواهد بود.

وی با اشاره به دغدغه‌مندی بسیاری از مؤسسین و مدیران مدارس غیردولتی تصریح کرد: آموزش و پرورش با کمک کار بودن به این مدارس برنامه‌ریزی‌های گسترده‌ای اعم از اجرای پودمان‌ها و متناسب‌سازی عوامل و معلمان این مدارس انجام داده که در ۶ دوره، ۶۰ ساعته اجرایی خواهد شد.

معاون وزیر آموزش و پرورش داشتن صلاحیت حرفه‌ای برای معلمان مدارس غیردولتی را نیز عامل مهمی برای رشد کیفی در رویکرد تربیتی و آموزشی دانست و گفت: همه مؤسسه‌های آموزشی و تربیتی که در آنها افراد زیر ۲۰ سال حضور دارند باید زیر نظر وزارت آموزش و پرورش قرار گرفته و با اخذ مجوز فعالیت کنند.