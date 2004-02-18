اينترنت در خدمت تبليغات مجلس هفتم

تا انتخابات دوره هفتم دو روز باقي مانده است. اين مهلت براي تبليغات نمايندگان تا ساعت هشت روز پنج شنبه است. از پنج شنبه گذشته كه تبليغات انتخابات مجلس هفتم آغاز شد (و اين موضوعي كه در تمام انتخابات، تاكنون اتفاق افتاده است) درهمان ساعات اوليه آغاز تبليغات در و ديوار كوچه و خيابانهاي شهرهاي كشور مملو از انواع و اقسام پوسترهاي بزرگ رنگي، سياه و سفيد، قهوه اي، آبي و ... شد. تمام اين تلاشها براي شناخته شدن داوطلبان از سوي مردم و كسب آراء است. اما آيا براستي در ايران روش تبليغات سياسي روند صحيح خود را طي مي كند؟

واژه تبليغاتي سياسي Propaganda به معناي منتشر ساختن و برانگيختن يا به حركت درآوردن انديشه هاي ويژه است. امروزه تبليغات جزيي از ارتباط عمومي است و هدف آن دستيابي به مقاصد از پيش بيني شده است.

تبليغات سياسي داراي تاريخي بلند است و ريشه هاي آن را مي توان درجامعه فاقد خط و كتاب در ايامي كه افراد براي انتقال انديشه و خواسته هاي خود به يكديگر بجز گوش و دهان وسيله ديگري نداشتند يافت. در واقع نخستين تشكيلات مشخص براي تبليغات سياسي را پاپ گريگوري در سال 1622 ميلادي بنيان نهاد. تبليغات سياسي در خلال جنگ جهاني اول و دوم اوج گرفت.

تبليغات سياسي امروزه در دو سطح ملي و بين المللي رو به گسترش است و تبليغات ملي بيشتر به سوي حفظ اتحاد اقوام مختلف در لواي رهبريهاي موجود گرايش دارد. در سال 1955 آيزنهاور رييس جمهور ايالات متحده آمريكا اعلام كرد بزرگترين جنگي كه در پيش داريم جنگي براي تسخير اذهان انسانها است. بدين ترتيب پس از جنگ جهاني دوم نه تنها نبرد تبليغاتي پايان نيافت بلكه براثر دگرگونيهاي عظيم اجتماعي - اقتصادي بر شدت آن افزوده شد و به صورت يك ضرورت براي حيات سياسي گروهها و افراد درآمده است.

با گسترده تر شدن جوامع و افزايش جمعيت كه ارتباط مستمر و مستقيم بين افرادغيرممكن است، از اين روست كه وسايل ارتباط جمعي رخ مي نمايد.

وسايل ارتباط جمعي از قبيل روزنامه، راديو و تلويزيون انبوهي از اطلاعات را در حوزه وسيعي گسترش مي دهند و از اين طريق طيف هاي گوناگون اجتماعي را پيوند مي دهند.

اما در دوره كنوني انتخابات مجلس با توجه به حساسيت بالاي آن از يكسو و تلاش مضاعف كانديداها از طرف ديگر تبليغات شدت بيشتري يافته است.





در اين دوره علاوه بر تبليغات مرسوم انتخاباتي، اينترنت و وب نيز به كمك تبليغات شتافته است. سوالي كه در پي آن هستيم اين است كه كاركرد تبليغاتي اينترنت درجامعه غالبا شفاهي ايران تا چه حدي است؟

منيژه حياتي دانشجوي رشته علوم ارتباطات در گفتگو با خبرنگار مهر درباره تبليغات انتخابات مي گويد: تبليغات فقط يك سوي قضيه انتخابات است و كانديدا را مي توان با توجه به عملكرد آنها در سمتهاي قبلي وي بهتر شناخت.

وي افزود: راي مردم و انتخابات از شان و منزلت خاصي برخوردار است و حساسيت آن را پوسترهاي كوچك و بزرگ و يك جمله از يك كانديدا نمي توان تعيين كرد.

اين دانشجوي رشته علوم ارتباطات درخصوص تبليغات اينترنتي نيز گفت: تمامي كاربران اينترنتي به اين سايتهاي تبليغاتي مراجعه نمي كنند و از طرفي تمامي خانه ها مجهز به كامپيوتر نيست، پس با اين اوصاف ساير روشهاي تبليغ و رسانه تاثير بيشتري خواهد داشت.

زهره طلايي يك دانشجوي ديگر نيز درباره تبليغات اينترنتي گفت: كاربران معدودي هستند كه براي شناختن كانديداها به سايتهاي آنان مراجعه مي كنند. به نظر مي رسد اين روند جايگاهي در ايران نداشته باشد.

پيوند پرورش نيز معتقد است: تبليغات توسط رسانه هاي گروهي ديگر بسيار موثرتر از تبليغات اينترنتي است چرا كه اكثر مردم وقت خود خود را خارج از خانه مي گذرانند و در ارتباط با يكديگر در اين زمينه اطلاعات بيشتري دارند .

وي افزود: جوانان از اينترنت براي سرگرمي و يا كسب اطلاعاتي جزء انتخابات استفاده مي كنند. اين شهروند معتقد است هنگامي كه بسياري از جوانان نسبت به انتخابات بر رغبتند، نمي شود از آنان (به عنوان اصلي ترين طيف استفاده كننده از اينترنت) انتظار داشت از اينترنت چنين استفاده اي داشته باشند.

دكتر عبدالرضا شاه منصوري، يك استاد دانشگاه تبليغات سياسي در امر انتخابات را مهم تلقي كرده و مي گويد: تبليغ به معني اشاعه عقايد و افكار به منظور تحت تاثير قرار دادن مخاطبان است. در جامعه ايراني تلويزيون با توجه داشتن امتياز سمعي و بصري نسبت به ديگر رسانه ها توان مانور بيشتري را براي تحت تاثير قرار دادن مخاطبان دارد. وي اظهارداشت: تبليغات اينترنتي با توجه به اين مطلب كه مخاطبان خاص خود را دارد روش مناسبي درعلم Propaganda نيست!



مديرمسوول روزنامه ايران ديلي نيز درباره تبليغات سياسي معتقد است: هدف اصلي تبليغات تغيير در درك و رفتار افراد تلقي مي شود و در هر جامعه اي باتوجه به ويژگيهاي فرهنگي جامعه و افراد متفاوت است. محمدتقي روغني ها افزود: بهترين وسيله تبليغاتي در ايران همان راديو و تلويزيون مي باشد كه با توجه به فرهنگ شفاهي ايران مورد استفاده قرار گرفته است. اين مدرس دانشكده خبر اظهار داشت: تاثيرگذاري بوسيله رسانه هاي گروهي در دو مرحله انجام مي شود اول آنكه گروهي مي شنوند، مي خوانند يا مي بينند و بعد همين افراد ديگران را در جريان مي گذارند. نويسنده كتاب خبرنگاري نوين درباره تبليغات اينترنتي معتقد است اين قبيل تبليغات با توجه به معدودبودن مخاطبان كاربرد و تاثيرزيادي درچارچوب انتخابات در ايران ندارد.

مهندس مهدي فولادگر يك برنامه نويس كامپيوتر نيز درباره كاربرد اينترنت در انتخابات گفت: تبليغات اينترنتي در دوره قبل رياست جمهوري نيز مورد انتقاد قرار گرفت. اما با توجه به محدود بودن كاربران تاثير چنداني نخواهد داشت.

وي افزود: با توجه به هزينه پايين و در دسترس بودن اين قبيل تبليغات مي توان با به كارگيري تبليغات اينترني اطلاعات مفيدي را كسب كرد. اين كارشناس علم رايانه اظهار داشت:روش تبليغات اينترنتي كارايي زيادي در ايران ندارد.