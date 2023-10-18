سرهنگ اصغر زارع در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در راستای هرچه باشکوه‌تر برگزاری مراسم اجتماع بزرگ دفاع از مردم غزه، پلیس راهور استان اصفهان نسبت به محدودیت‌های ترافیکی را اعمال کرد.

وی افزود: بر این اساس از ساعت ۱۵ روز چهارشنبه ۲۶ تیر ماه توقف وتردد هرگونه وسیله نقلیه در طول خیابان‌های استانداری، چهارباغ پایین، خیابان طالقانی بسمت میدان امام‌حسین (ع) ممنوع بوده و در صورت پارک توسط خودرو بر به پارکینگ‌های مجاز اطراف انتقال داده می‌شود.

رئیس پلیس راهور استان اصفهان ادامه داد: محدودیت‌های اعلامی از تقاطع‌های هشت بهشت-باغ گلدسته، شمس‌آبادی-طالقانی، استانداری-هشت بهشت، استانداری-بهشتی نژاد، چهار راه تختی به سمت میدان امام حسین، باغ گلدسته-پاسداران اجرا خواهد شد.

وی گفت: از شهروندان درخواست می‌شود از شهروندان گرامی ضمن همکاری با عوامل پلیس راهور از سایر خیابان‌های همجوار به عنوان مسیرهای جایگزین تردد کنند.