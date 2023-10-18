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۲۶ مهر ۱۴۰۲، ۱۴:۰۵

فرمانده سپاه امیرالمومنین (ع) استان ایلام:

پایان رژیم صهیونیستی نزدیک است

پایان رژیم صهیونیستی نزدیک است

ایلام-فرمانده سپاه امیرالمومنین (ع) استان ایلام گفت: پایان رژیم صهیونیستی نزدیک است .

به گزارش خبرنگار مهر، سردار جمال شاکرمی ظهر چهارشنبه در تجمع اعتراضی مردم ایلام در محکومیت جنایت دیشب رژیم صهیونیستی که بعد از اقامه نماز ظهر و عصر برگزار شد، اظهار داشت: رژیم غاصب صهیونیستی روزهای آخرش را طی می‌کند.

وی در ادامه افزود: طوفان الاقصی شکست جبران ناپذیری را به پیکر آن رژیم دروغین وارد کردند.

فرمانده سپاه امیرالمومنین (ع) ایلام عنوان کرد: امروز همه ایران و همه جهان اسلام یکصدا شده‌اند تا بگویند مدعیان حقوق بشر کجا هستند وقتی که اسرائیل کودکان فلسطینی که در بستر امن بیمارستان بودند را به خاک و خون کشید.

سردار شاکرمی با اشاره به اینکه روحیه حماسی رزمندگان فلسطینی با حمایت شما تقویت می‌شود، اعلام کرد: اگر همه جریان‌ها کنار هم باشند اسرائیل محو خواهد شد.

کد مطلب 5915303

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