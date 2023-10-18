پایان رژیم صهیونیستی نزدیک است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار جمال شاکرمی ظهر چهارشنبه در تجمع اعتراضی مردم ایلام در محکومیت جنایت دیشب رژیم صهیونیستی که بعد از اقامه نماز ظهر و عصر برگزار شد، اظهار داشت: رژیم غاصب صهیونیستی روزهای آخرش را طی می‌کند.

وی در ادامه افزود: طوفان الاقصی شکست جبران ناپذیری را به پیکر آن رژیم دروغین وارد کردند.

فرمانده سپاه امیرالمومنین (ع) ایلام عنوان کرد: امروز همه ایران و همه جهان اسلام یکصدا شده‌اند تا بگویند مدعیان حقوق بشر کجا هستند وقتی که اسرائیل کودکان فلسطینی که در بستر امن بیمارستان بودند را به خاک و خون کشید.

سردار شاکرمی با اشاره به اینکه روحیه حماسی رزمندگان فلسطینی با حمایت شما تقویت می‌شود، اعلام کرد: اگر همه جریان‌ها کنار هم باشند اسرائیل محو خواهد شد.