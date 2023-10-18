برگزاری ۳۶۳ دوره آموزشی در جمعیت هلال احمر استان اردبیل

به گزارش خبرنگار مهر، سعید جوادزاده ظهر چهارشنبه در تشریح اقدامات معاونت آموزش، پژوهش و فناوری جمعیت هلال احمر استان اردبیل، اظهار کرد: از ابتدای سال‌جاری تاکنون ۳۶۳ دوره آموزش عمومی و تخصصی برای ۱۳ هزار و ۳۳۱ نفر در جمعیت هلال احمر استان اردبیل برگزار شده است.

وی تصریح کرد: ۳۶۳ دوره آموزشی عمومی و همگانی شامل کمک‌های اولیه ۲۲ ساعته، آموزش آمادگی در برابر مخاطرات، آموزش مهارت‌های پایه داوطلبی، آموزش مبتنی بر نیاز محلی و آموزش در خانه‌های هلال و پادگان‌های نظامی برای ۱۲ هزار و ۵۰۷ نفر و برگزاری ۳۹ دوره تخصصی از قبیل عمومی امداد و نجات، حمایت‌های روانی، پیمایش و ناوبری برای ۸۲۴ نفر، دوره ضمن خدمت کنترل خشم و استرس برای کارکنان این جمعیت در نیمه اول سال‌جاری انجام شده است.

معاون آموزش، پژوهش و فناوری جمعیت هلال احمر استان اردبیل گفت: دوره‌های آموزشی جمعیت هلال احمر به صورت مستمر ادامه دارد و هر بخشی اعلام کند، ما آمادگی لازم برای برگزاری دوره‌های آموزشی را داریم.

جوادزاده از ارائه آموزش‌های متنوعی در سراسر استان خبر داد و افزود: برگزاری آزمون بیانیه گام دوم انقلاب، تولید محتواهای آموزشی با موضوعات عمومی و اختصاصی و انتشار آن در فضاهای عمومی و مجازی، برگزاری دوره مربیگری پایه برای ۲۵۷ نفر، دوره مربیگری کد سه برای ۲۹ نفر، دوره بازآموزی مربیان کد ۲ و سه برای ۶۵ نفر از دیگر برنامه‌های انجام یافته این معاونت در نیمه اول سال‌جاری است.

معاون آموزش، پژوهش و فناوری جمعیت هلال احمر استان اردبیل با اشاره به برنامه‌های دیگر این معاونت بیان کرد: اجرای طرح‌های آموزشی ویژه موکب‌داران حسینی و آموزش ویژه هیأت‌های عزاداری در طول محرم برای ۵۴۶ نفر، اجرای پویش غرق نشویم و ارائه آموزش‌های ایستگاهی، اجرای برنامه‌های ابتکاری برای ۶۸۴ نفر و اجرای بوت کمپ تابستانه برای یک‌هزار و ۷۴۹ نفر از دیگر برنامه اجرا شده این معاونت است.