بیانیه پزشکی قانونی در پی جنایات رژیم صهیونیستی

به گزارش خبرگزاری مهر، در پی اقدامات رژیم صهیونیستی در نوار غزه و کشتار مردم این منطقه و حمله به بیمارستان‌ها و مراکز درمانی، سازمان پزشکی قانونی کشور بیانیه ای صادر کرد.

متن بیانیه به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

جنایات رژیم غاصب و جنایتکار اسراییل این روزها به شدیدترین شکل ممکن بر مردم مظلوم و بی‌دفاع غزه تحمیل می‌شود. جنایاتی که به موجب آن تعداد زیادی از مردم و به ویژه زنان و کودکان به شهادت می‌رسند و در مقابل این کشتار هولناک و فاجعه دردناک انسانی شاهد سکوت و بی‌تفاوتی جامعه جهانی و مدعیان حقوق بشر هستیم که بدون هیچ واکنش مؤثری تنها نظاره گر این اتفاقات تلخ و کشته شدن بی گناهان بوده و یا نهایتاً به محکومیت‌های ظاهری بسنده می‌کنند.

بمباران بیمارستان المعمدانی غزه و شهادت صدها نفر کادر درمانی و زن و کودک بی گناه در شرایطی به وقوع پیوسته است که این رژیم سفاک برای جبران شکست غیرقابل ترمیم و بازسازی هیمنه پوشالی خودساخته اش از هیچ اقدام جنایتکارانه ای فروگذار نمی‌کند.

سازمان پزشکی قانونی کشور ضمن محکوم کردن این جنایات و خصوصاً تعرض به بیمارستان‌ها، اماکن درمانی و غیر نظامی و به شهادت رساندن زنان و کودکان بی دفاع که بر خلاف تمامی معیارهای عقلی، انسانی، وجدانی و با نقض تمامی قوانین بین المللی در حال وقوع است از جامعه جهانی و به ویژه سازمان‌های بین المللی می‌خواهد تا از برخوردهای دوگانه با مقوله حقوق بشر پرهیز و با به کارگیری تمامی امکانات خود مانع از تداوم نسل کشی در غزه شوند.

بدون شک این جنایات بدون پاسخ نخواهد ماند و مسئول اصلی آن رژیم غاصب صهیونیستی و حامیان و پشتیبانان آن رژیم و در رأس آن‌ها دولت آمریکا است.