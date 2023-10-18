مردم گناوه جنایات رژیم صهیونیستی را محکوم کردند

به گزارش خبرنگار مهر، فرماندار گناوه ظهر چهارشنبه در این تجمع مردمی با محکومیت اقدامات ددمنشانه رژیم صهیونیستی اظهار داشت: رژیم غاصب صهیونیستی بیش از ۷۰ سال مردم مظلوم و بی دفاع فلسطین و به خصوص غزه را تحت ظلم و ستم خود قرار داده است.

فرماندار گناوه افزود: بیش از ۲ و نیم میلیون نفر جمعیت مردم در محاصره و زندان رژیم غاصب و آدمکش صهیونیستی هستند و بزرگترین زندان را برای مردم مظلوم و بی دفاع تحت شدیدترین محاصره و مسائل امنیتی ایجاد کرده است.

وی گفت: مردم فلسطین در سیطره رژیم صهیونیستی تحت شدیدترین شکنجه‌ها و بدترین شرایط زندگی قرار دارند و از کمترین امکانات زندگی و درمانی برخوردار نیستند و رژیم صهیونیستی هر روز در مقابل چشم همه مستکبران و غاصبان و آمریکای جنایتکار دست به جنایت می‌زند.

فرماندار گناوه ادامه داد: این رژیم غاصب و کودک کش با همه جنایت‌ها و ظلم و ستم به مردم بی دفاع و مظلوم فلسطین، این بار در جنایت بزرگ‌تر با حمله به بیمارستان «المعمدانی» غزه، دست به کشتار بیماران و افراد بی دفاع و کودکان بر خلاف قوانین بین المللی زد و وحشی‌ترین بمباران هوایی و جنایت در مقابل چشمان همه عالم رخ داده است.

وی بیان کرد: این حادثه دردناک و اندوه بار دل‌های همه مسلمانان و آزادگان جهان را به درد آورده است و این جنایت اندوهناک که چشمان را گریان و روح و روان و قلب‌ها را آزرده باید توسط مجامع بین المللی به شدت محکوم و علیه آن اقدام شود.

فرماندار گناوه با بیان اینکه در برهه کنونی قدرت پوشالی رژیم غاصب صهیونیستی از تار عنکبوت هم ضعیف‌تر است گفت: در عملیات طوفان الاقصی سربازان و نیروهای فلسطینی و مقاومت هیمنه رژیم صهیونیستی را درهم شکستند و حادثه و زلزله بزرگ را که تا کنون سابقه نداشت ایجاد کردند که ضربات سنگینی به دشمن وارد کرد و دشمن دیوانه وار برای جبران این شکست سهمگین دست به هر کاری می‌زند.

وی با بیان اینکه علائم نابودی رژیم صهیونیستی نمایان شده است، بیان کرد: با پشتیبانی همه آزادگان جهان به ویژه مردم غیور ایران اسلامی رژیم جعلی صهیونیستی به زودی نابود و از صحنه روزگار محو و قدس شریف آزاد خواهد شد.

در این مراسم که با حضور اقشار مختلف مردم، روحانیون، فرهنگیان، بازاریان، دانش آموزان، مسئولان ادارات و نهادها و دانشگاه‌ها برگزار شد، تجمع کنندگان با در دست داشتن پرچم‌های فلسطین و کشورمان و نوشته‌هایی در محکومیت جنایات وحشیانه با سردادن شعارهای مرگ بر اسرائیل، مرگ بر آمریکا، یا ایها المسلمون، اتحدو اتحدو، ای رهبر آزاده، آماده‌ایم آماده، اقدامات ددمنشانه رژیم غاصب صهیونیستی به خصوص حمله به بیمارستان «المعمدانی» غزه را محکوم و حمایت خود را از مردم فلسطین اعلام کردند و خواستار اقدام مجامع بین المللی در مقابل این حملات وحشیانه رژیم صهیونیستی شدند.