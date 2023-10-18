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۲۶ مهر ۱۴۰۲، ۱۴:۱۹

تجمع کادر درمان بیمارستان دهلران در محکومیت جنایات رژیم صهیونیستی

تجمع کادر درمان بیمارستان دهلران در محکومیت جنایات رژیم صهیونیستی

ایلام-کادر درمان بیمارستان شهدای دهلران در محکومیت جنایات رژیم صهیونیستی تجمع کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر چهارشنبه کادر درمان دهلران در محل محوطه بیمارستان شهدای دهلران با تجمع خود شعارهای مرگ بر اسرائیل و امریکا سردادند و جنایات رژیم صهیونیستی در غزه و بویژه بمباران بیمارستان را محکوم کردند.

امام جمعه و فرماندار ویژه دهلران و جمعی از مسئولان هم در جمع آنها حضور یافتند.

فرماندار ویژه دهلران با محکومیت جنایات رژیم صهیونیستی در غزه گفت: از کادر بیمارستان شهدا و تجمع اعتراضی انها در محکومیت جنایات رژیم غاصب صهیونیستی تقدیر می‌کنم.

لطیف صادقی تاکید کرد: امروز همه مسلمانان جهان جنایات رژیم کودک کش و غاصب اسرائیل را محکوم کرده‌اند و جنایات این رژیم جعلی و هم دستان آن برای همیشه در تاریخ ماندگار است.

کد مطلب 5915329

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