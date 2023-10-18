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۲۶ مهر ۱۴۰۲، ۱۴:۲۷

زیرساخت شبکه مرکز داده بندر بوشهر بازطراحی شد

زیرساخت شبکه مرکز داده بندر بوشهر بازطراحی شد

بوشهر- رئیس اداره فناوری اطلاعات اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر از بازطراحی و بروزرسانی شبکه مرکز داده بندر بوشهر خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سید علی اکبر هاشمی ظهر چهار شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: این بازطراحی با هدف ساماندهی و بروز رسانی تجهیزات و اصلاح ساختار شبکه مرکز داده انجام شده است.

وی بیان کرد: با تلاش و همت شبانه روزی کارشناسان IT اقدامات موردنیاز مطابق استانداردها و دستورالعمل‌های بالا دستی در کوتاه‌ترین زمان ممکن محقق شده است.

رئیس اداره فناوری اطلاعات اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر تصریح کرد: با برنامه‌ریزی صورت گرفته تاکنون تلاش‌های متعددی در بخش‌های مختلف اداره فناوری اطلاعات بندر بوشهر جهت ارائه سرویس بهینه و پایدار انجام شده است.

وی افزود: هدف از تمام اقدامات عنوان شده جلب رضایت مشتریان بندر و تسریع در روند خدمات رسانی است.

هاشمی عنوان کرد: کمیته‌های امنیت سایبری و هوشمندسازی، مدیریت حوادث امنیتی و همچنین کمیته راهبردی فاوا از جمله کمیته‌های شاخص اداره فناوری اطلاعات اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر هستند که به فراخور جایگاه خود فعالیت‌های برنامه‌های مدنظر را اجرایی می‌کنند.

کد مطلب 5915330

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