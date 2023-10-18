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۲۶ مهر ۱۴۰۲، ۱۴:۲۲

استقرار اورژانس تهران در تجمع مردمی میدان انقلاب

استقرار اورژانس تهران در تجمع مردمی میدان انقلاب

تمهیدات اورژانس استان تهران برای اجتماع مردمی در میدان انقلاب اعلام شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد اسماعیل توکلی رئیس مرکز اورژانس استان تهران، درباره تمهیدات اورژانس برای برگزاری اجتماع مردمی بعد از ظهر چهارشنبه در میدان انقلاب، گفت: اورژانس استان تهران برای این مراسم با ۹ موتورلانس، ۸ دستگاه آمبولانس و یک دستگاه اتوبوس آمبولانس مستقر خواهد کرد تا در صورت نیاز هموطنان به خدمات درمانی خدمت لازم را به آن‌ها ارائه دهد.

وی افزود: استقرارهای اورژانس از ساعت اولیه مراسم آغاز شده و تا پایان مراسم ادامه خواهد داشت.

توکلی تاکید کرد: هر یک از هموطنان که در این مراسم به خدمات درمانی نیاز پیدا کردند می‌توانند علاوه بر تماس با شماره ۱۱۵ برای دریافت خدمات فوریت‌های پزشکی به کارشناسان اورژانس اورژانس استان تهران حاضر در مراسم مراجعه کنند.

کد مطلب 5915331
حبیب احسنی پور

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