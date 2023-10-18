تمهیدات اورژانس استان تهران برای اجتماع مردمی در پایتخت اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد اسماعیل توکلی ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران درباره تمهیدات این مرکز برای برگزاری اجتماع مردمی امروز (چهارشنبه) در میدان انقلاب گفت: اورژانس استان تهران برای این مراسم با ۹ موتورلانس، هشت دستگاه آمبولانس و یک دستگاه اتوبوس آمبولانس مستقر خواهد کرد تا در صورت نیاز هموطنان به خدمات درمانی خدمت لازم را به آن‌ها ارائه دهد.

رئیس مرکز اورژانس استان تهران افزود: استقرارهای اورژانس از ساعت اولیه مراسم آغاز شده و تا پایان مراسم ادامه خواهد داشت.‌

توکلی تاکید کرد: هر یک از هموطنان که در این مراسم به خدمات درمانی نیاز پیدا کردند می‌توانند علاوه بر تماس با شماره ۱۱۵ برای دریافت خدمات فوریت‌های پزشکی به کارشناسان اورژانس اورژانس استان تهران حاضر در مراسم مراجعه کنند