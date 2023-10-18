حمایت از مردم ظلم دیده فلسطینی یک تکلیف شرعی و انسانی است

به گزارش خبرنگار مهر، حسن عباسی ظهر چهارشنبه در تجمع مردم مهاباد در محکومیت اقدام جنایتکارانه رژیم صهیونیستی در میدان شهدای این شهر برگزار شد، افزود: رژیم صهیونیستی با حمایت و همکاری کشورهای غربی و در رأس آنها آمریکا بدترین جنایت طول تاریخ را علیه کودکان و زنان بی دفاع فلسطینی انجام داد.

وی ادامه داد: بیمارستان‌ها و مراکز درمانی که در تمام قوانین جنگی مصون هستند، با اقدام ضد بشریت رژیم صهیونیست مورد هدف قرار گرفت و کودکان و زنان و افراد بی گناه را در این پناهگاه به کام مرگ کشاند.

فرماندار ویژه مهاباد با قدردانی از تجمع خودجوش مردم برای محکومیت جنایات‌های رژیم صهیونیستی اضافه کرد: حمایت از مردم ظلم دیده فلسطینی یک تکلیف شرعی و انسانی بوده و همواره مورد تاکید بنیانگذار انقلاب اسلامی (ره) و رهبر معظم انقلاب اسلامی است.

عباسی با تاکید بر اینکه حمله به بیمارستان و کشتار مردم بی گناه ادعای دروغین مدافعان حقوق بشر را بار دیگر نشان داد، بیان کرد: جمهوری اسلامی ایران در کنار سایر کشورهای مسلمان هر حمایتی که لازم باشد از مردم فلسطین انجام خواهد داد.

در پایان این تجمع، معترضان مهابادی که با خود پرچم حماس و فلسطین را حمل می‌کردند، پرچم رژیم صهیونیستی را آتش زده و فریادهای «الله اکبر»، «مرگ بر استکبار» و «مرگ بر اسرائیل» سر دادند.