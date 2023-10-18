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۲۶ مهر ۱۴۰۲، ۱۴:۴۰

فرماندار مهاباد:

حمایت از مردم ظلم دیده فلسطینی یک تکلیف شرعی و انسانی است

حمایت از مردم ظلم دیده فلسطینی یک تکلیف شرعی و انسانی است

ارومیه - فرماندار مهاباد گفت: حمایت از مردم ظلم دیده فلسطینی یک تکلیف شرعی و انسانی بوده و همواره مورد تاکید بنیانگذار انقلاب اسلامی(ره) و رهبر معظم انقلاب اسلامی است.

به گزارش خبرنگار مهر، حسن عباسی ظهر چهارشنبه در تجمع مردم مهاباد در محکومیت اقدام جنایتکارانه رژیم صهیونیستی در میدان شهدای این شهر برگزار شد، افزود: رژیم صهیونیستی با حمایت و همکاری کشورهای غربی و در رأس آنها آمریکا بدترین جنایت طول تاریخ را علیه کودکان و زنان بی دفاع فلسطینی انجام داد.

وی ادامه داد: بیمارستان‌ها و مراکز درمانی که در تمام قوانین جنگی مصون هستند، با اقدام ضد بشریت رژیم صهیونیست مورد هدف قرار گرفت و کودکان و زنان و افراد بی گناه را در این پناهگاه به کام مرگ کشاند.

فرماندار ویژه مهاباد با قدردانی از تجمع خودجوش مردم برای محکومیت جنایات‌های رژیم صهیونیستی اضافه کرد: حمایت از مردم ظلم دیده فلسطینی یک تکلیف شرعی و انسانی بوده و همواره مورد تاکید بنیانگذار انقلاب اسلامی (ره) و رهبر معظم انقلاب اسلامی است.

عباسی با تاکید بر اینکه حمله به بیمارستان و کشتار مردم بی گناه ادعای دروغین مدافعان حقوق بشر را بار دیگر نشان داد، بیان کرد: جمهوری اسلامی ایران در کنار سایر کشورهای مسلمان هر حمایتی که لازم باشد از مردم فلسطین انجام خواهد داد.

در پایان این تجمع، معترضان مهابادی که با خود پرچم حماس و فلسطین را حمل می‌کردند، پرچم رژیم صهیونیستی را آتش زده و فریادهای «الله اکبر»، «مرگ بر استکبار» و «مرگ بر اسرائیل» سر دادند.

کد مطلب 5915355

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