برخورد پلیس با قانون شکنان و برهم زنندگان امنیت قاطع خواهد بود

به گزارش خبرنگار مهر، سردار مهدی حاجیان ظهر چهارشنبه در جمع معتمدین و متنفذین اسلام آبادغرب، اظهار کرد: تاریخ اسلام آباد غرب بسیار درخشان است و این منطقه در مسیر زوار کربلا قرار دارد و از دیرباز مورد توجه مردم کشور بوده و تاریخچه این شهرستان با تغییر نامش معنای خود را پیدا کرد و این خاک بزرگان زیادی را تحویل جامعه داده است.

وی افزود: تحولات جهانی برای ما تأثیرگذار است و فرمانده کل قوا که پرچمدار شیعه و اسلام در جهان است وعده یک تحول بزرگ جهانی را داده و از نظم نوین جهانی و بیداری اسلامی در جهان خبر دادند.

فرمانده انتظامی استان کرمانشاه تصریح کرد: جنایات رژیم غاصب صهیونیستی بر کسی پوشیده نیست و در کنوانسیون ژنو هم این جنایات تشریح شده و دیوان بین المللی کیفری بر اساس قواعد شکل گرفت و مستکبرین که این قواعد را گذاشتند با همین قواعد خود به خواست خدا محکوم می‌شوند.

وی گفت: با اقدامات نرم و همراهی مردم و با اقدامات سلبی و قاطعانه پلیس با مجربان برخورد می‌شود و مبنای برخورد هم قانون است و پلیس با اقدامات مشارکتی با مردم امنیت را تأمین می‌کند و پلیس به دنبال انتظام مشارکتی است که احتیاج به برنامه‌ریزی دارد.

حاجیان بیان کرد: امنیت بسترساز توسعه است با امنیت توسعه اقتصادی و اجتماعی اتفاق می‌افتد و امنیت در کرمانشاه وجود دارد اما احساس امنیت ضعیف است و پلیس به عنوان ضابط قضائی در پرونده‌هایی حضور دارد که این نقش پیش رویدادی باید قوی‌تر از ضابط قضائی باشد و پلیس به عنوان ضابط اجرایی هم مطالبه‌گر و هم پاسخگو است.

فرمانده انتظامی کرمانشاه مطرح کرد: هفته انتظامی با عنوان شهروند قانون مدار نامگذاری شده و هر شهروندی که قانون را نقض کند با برخورد سلبی پلیس مواجه خواهد شد و اجازه داده نمی‌شود کسی امنیت را بر هم زند.

وی گفت: بیش از ۷۲ درصد پرونده‌های ارجاع شده به دایره اجتماعی پلیس کرمانشاه حل و فصل شده که آمار قابل توجهی است.