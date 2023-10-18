حجت الاسلام عباس امینی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، ضمن محکومیت جنایت‌های اسرائیل غاصب و جنایتکار در حمله به بیمارستانی در غزه که به شهادت صدها نفر زن و کودک و کادر درمان انجامید، بیان کرد: مراسم سوگواری این شهدا در شاهرود برگزار می‌شود.

وی با بیان اینکه مراسم ویژه سوگواری شهدای فلسطینی و همچنین اعلام انزجار از جنایت‌های اسرائیل جنایتکار، امروز چهارشنبه همزمان با نماز مغرب و عشا برگزار می‌شود، ابراز کرد: مکان این مراسم معنوی، مدرسه قلعه شاهرود خواهد بود.

امام جمعه شاهرود ضمن دعوت از مردم متدین شهرستان برای حضور در این مراسم، بیان کرد: آحاد مردم متدین و خداجوی شهرستان همانطور که در تجمعات روزهای اخیر در محکومیت جنایت‌های اسرائیل حضور داشتند، در این مراسم معنوی هم حضور خواهند یافت.

به گزارش مهر، مراسم عزاداری شهادت شماری از مردم مظلوم فلسطین در پی حمله اخیر اسرائیل و انزجار از اسرائیل غاصب و کودک کش با شعار «غزه تنها نیست» برگزار خواهد شد.