شعار«مرگ بر اسراییل» عالم گیر شده است/پیروزی جبهه مقاومت

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حجت سالاری مکی ظهر چهارشنبه در تجمع مردم خراسان جنوبی در محکومیت جنایات اسرائیل با تأکید بر اینکه آیات قرآن وعده پیروزی حزب الله را بر حزب شیطان داده است، اظهارکرد: اراده خداوند بر این است که در نهایت مستضعفان را پیشوایان زمین قرار دهد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی با بیان اینکه عملیات «طوفان الاقصی» دشمن صهیونیستی را تحقیر کرد، بیان کرد: جهانیان امروز می‌دانند که خانه اسرائیل امروز از تارهای عنکبوت سست‌تر است.

سالاری مکی با بیان اینکه بمباران بیمارستان غزه، سندی بر زبونی و خاری اسرائیل است، ادامه داد: البته ما فراموش نمی‌کنیم که جوانان جبهه مقاومت چگونه در حماسه خود دشمن را مبهوت کردند هر چه از طرف دیگر چشمانمان اشک بار جنایت جنگی دشمن صهیونیستی است.

وی گفت: انسان در حال غرق شدن دست به هر دستاویزی برای نجات می‌زند و وضعیت امروز اسرائیل نیز همینگونه است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی با بیان اینکه بعد از جنایت اسرائیل در بمباران بیمارستان از ساعات نیمه شب در همه جای دنیا شاهد تجمعات اعتراض آمیز هستیم، اظهار کرد: امروز مردم مسلمان متحدتر و انقلابی‌تر بر نابودی اسرائیل تأکید دارند.

سالاری مکی با اشاره به اینکه شعار «مرگ بر اسرائیل» طنین انداز عالم شده است، ادامه داد: اسرائیل اگر خبرنگار به شهادت رسانده و بیمارستان بمباران می‌کند و اگر کودک کشی می‌کند ملت فلسطین زنده‌تر به راه خود ادامه خواهد داد.

وی افزود: ملت فلسطین اگر از شهادت ترس داشتند تا به امروز باریکه غزه را ترک می‌کردند نه اینکه برای مقابله با دشمن سنگ به دست فرزند خود بدهند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی با بیان اینکه مردم فلسطین هیچگاه در ۸۰ سال اشغال از مقاومت کوتاه نیامدند، گفت: سلاح فلسطینی‌ها از سنگ به موشک تبدیل شده و گنبد آهنین اسرائیل تبدیل به تار عنکبوت شده است.

سالاری مکی ادامه داد: اسرائیل اگر توان رزم دارد در مقابل سربازان جبهه مقاومت بجنگد نه اینکه مردم بیگناه را به شهادت برساند.

وی با بیان اینکه جنایت‌های اسرائیل در سال‌های بسیار گذشته در صبرا و شتیلا و دیریاسین و … نیز رخ داد، یادآور شد: در پس این اتفاقات تلخ در نهایت شاهد پیروزی رزمندگان جبهه اسلام و مقاومت خواهیم بود.

مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی گفت: اگر رهبر معظم انقلاب اسلامی فتوای جهاد بدهند بی شک مرزهای ما چون ایام اربعین مملو از جمعیت خواهد شد.