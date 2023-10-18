به گزارش خبرگزاری مهر، آیت‌الله رسول فلاحتی در دیدار با مدیران و کارکنان راه‌آهن شمال با اشاره به اهمیت صنعت جابه‌جایی و حمل کالا از طریق خطوط ریلی در جهان اظهار کرد: استان گیلان با وجود قرارگیری در یک منطقه جلگه‌ای، از مزیت راه‌آهن برخوردار است در حالی‌که بعضی کشورها در مناطق جلگه‌ای راه‌آهن ایجاد نمی‌کنند.

نماینده ولی‌فقیه در گیلان با بیان اینکه آسیب‌ها و تلفات ناشی از خطوط ریلی بسیار اندک است، تصریح کرد: مسافرین در قطار معمولاً به مناظر طبیعی و زیبا توجه می‌کنند از سوی دیگر، مناطق ریلی شمال کشور نیز از زیبایی‌های خاصی برخوردار است که برای هر مسافری خوشایند است.

آیت‌الله فلاحتی با تاکید بر اهمیت فعالیت راه‌آهن رشت-آستارا و رشت-کاسپین گفت: با اتصال راه‌آهن رشت-آستارا، اروپای شرقی به شبه قاره متصل می‌شود و احیای جدیدی برای جاده ابریشم با صنعت و سازه جدید رقم خواهد خورد در ادامه منجر به استحکام روابط اقتصادی و سیاسی آسیای میانه با سایر کشورها خواهد شد.

امام جمعه رشت با بیان اینکه راه‌آهن شمال با زحمات فراوان و مبتنی بر ساختار جهانی ساخته شده است افزود: خطه شمال و گیلان از دیرباز دیار بزرگان، شخصیت‌های بزرگ علمی و معنوی و افتخارات بوده است و امروز نیازمند توجه ویژه است.

وی با ابراز گله‌مندی از کم‌توجهی‌ها به این استان در سال‌های گذشته تصریح کرد: ورودی شهر رشت هم زیبنده مردم نیست؛ بارها به مدیران و مسئولان گفته‌ایم زیباسازی شهری جدی گرفته شود.

نماینده ولی‌فقیه در استان گیلان خواستار حفظ زیبایی‌های اطراف راه‌آهن شد و بیان کرد: بعضی زمین‌خواران با ساخت‌وسازهای نامناسب سعی در نابودی فضاها و زیبایی‌های اطراف راه‌آهن دارند که باید جلوی آنان گرفته شود.

آیت‌الله فلاحتی شکل‌گیری خط ریلی قم به رشت را یکی از خواسته‌های مردم گیلان عنوان کرد و افزود: با توجه به موقعیت جغرافیایی دو استان گیلان و قم و استقبال گسترده و علاقه‌مندی مردم گیلان برای سفر یک یا دو روزه به قم جهت زیارت حضرت معصومه (س)، خط ریلی قم به رشت حتماً پیگیری شود.