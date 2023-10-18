فرهنگ عفاف و حجاب در جامعه نهادینه شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد اسدی ظهر چهارشنبه در نشست قرارگاه عفاف و حجاب شهرستان دیلم اظهار داشت: قرارگاه عفاف و حجاب به منظور رفع چالش‌ها و آسیب‌های اجتماعی تشکیل شده و به صورت کارشناسی و راهبردی به ارائه راهکار و برنامه‌ها می‌پردازد.

فرماندار دیلم با بیان اینکه فرهنگ عفاف و حجاب باید در جامعه نهادینه شود افزود: فرهنگ سازی در این زمینه مورد تاکید بوده و کار فرهنگی در زمینه حجاب مقدم بر اقدام قهری است و باید بر اساس شرایط مکانی و زمانی و دستورالعمل‌ها راهکار پیدا کنیم.

وی با اشاره به اینکه موضوع عفاف و حجاب مسئله مهم و محوری در دولت سیزدهم بشمار می‌رود و افزود: در تمامی ادارات نیز رعایت ابلاغیه‌های عفاف و حجاب باید با جدیت پیگیری و دنبال شود.

اسدی با اشاره به توطئه‌های دقیق و علمی دشمنان در مسئله عفاف و حجاب تصریح کرد: کار فرهنگی باید به صورت مستمر در مراکز فرهنگی به‌ویژه برای نسل نوجوان و جوان در مدارس و دانشگاه‌ها انجام‌گیرد تا این توطئه‌ها خنثی شود.