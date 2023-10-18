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۲۶ مهر ۱۴۰۲، ۱۵:۰۴

معاون امور حوزه‌های علمیه خواهران کشور:

افول آمریکا از همه زمان‌ها نزدیک تر است

افول آمریکا از همه زمان‌ها نزدیک تر است

یاسوج_ معاون امور حوزه‌های علمیه خواهران کشور گفت: افول آمریکا از همه زمان‌ها نزدیک تر است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام جواد اسماعیل نیا ظهر چهارشنبه در تجمع مردم یاسوج در محکومیت جنایت حمله به بیمارستان غزه، افزود: به زودی اسلام همه قله‌ها را فتح خواهد کرد و نابودی اسرائیل نقطه آغاز این فتح الفتوح است.

وی به جنایت هولناک حمله به بیمارستان غزه اشاره کرد و ابراز داشت: این جنایات جنگی با مشورت آمریکا انجام می‌شود.

اسماعیل نیا با تاکید بر اینکه آمریکا شیطان بزرگ و ام الفساد است، ابراز داشت: این جنایت‌ها از گور آمریکا بر می‌خیزد.

معاون امور حوزه‌های علمیه خواهران کشور گفت: دستان روی ماشه جبهه مقاومت به عمل درآمده و این تروریست‌ها هدف موشک‌های جبهه مقاومت قرار خواهند گرفت.

اسماعیلی نیا ابراز داشت: اسرائیل در برابر حماس سرتاپا در محاصره به عجز و ناتوانی افتاده است.

وی ابراز داشت: خون پاک مظلومانی که شب گذشته بر زمین ریخته شد، سیلی می‌شود که ضمن اتحاد امت اسلامی، رژیم غاصب را به اعماق دریا خواهد فرستاد.

اسماعیل نیا تصریح کرد: شکست و ریشه کنی غده سرطانی رژیم غاصب اسرائیل امروزه بیش از هر زمانی در دسترس است.

کد مطلب 5915410

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