به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام جواد اسماعیل نیا ظهر چهارشنبه در تجمع مردم یاسوج در محکومیت جنایت حمله به بیمارستان غزه، افزود: به زودی اسلام همه قله‌ها را فتح خواهد کرد و نابودی اسرائیل نقطه آغاز این فتح الفتوح است.

وی به جنایت هولناک حمله به بیمارستان غزه اشاره کرد و ابراز داشت: این جنایات جنگی با مشورت آمریکا انجام می‌شود.

اسماعیل نیا با تاکید بر اینکه آمریکا شیطان بزرگ و ام الفساد است، ابراز داشت: این جنایت‌ها از گور آمریکا بر می‌خیزد.

معاون امور حوزه‌های علمیه خواهران کشور گفت: دستان روی ماشه جبهه مقاومت به عمل درآمده و این تروریست‌ها هدف موشک‌های جبهه مقاومت قرار خواهند گرفت.

اسماعیلی نیا ابراز داشت: اسرائیل در برابر حماس سرتاپا در محاصره به عجز و ناتوانی افتاده است.

وی ابراز داشت: خون پاک مظلومانی که شب گذشته بر زمین ریخته شد، سیلی می‌شود که ضمن اتحاد امت اسلامی، رژیم غاصب را به اعماق دریا خواهد فرستاد.

اسماعیل نیا تصریح کرد: شکست و ریشه کنی غده سرطانی رژیم غاصب اسرائیل امروزه بیش از هر زمانی در دسترس است.