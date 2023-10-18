به گزارش خبرنگار مهر، حامد یزدی مهر ظهر چهارشنبه در حاشیه بازدید از دوره تمرین میدانی بقا در شرایط سخت که از سوی سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران در فشافویه برگزار شد، در جمع خبرنگاران ضمن اعلام همدردی با ملت مظلوم فلسطین در برابر حمله اسرائیل غاصب اظهار داشت: امروز شاهد حضور مشترک نیروهای آتش نشانی، هلال احمر و اورژانس و خدمات شهری در این مانور بودیم و از بخش‌های مختلف امداد و نجات و غواصی بازدیدهایی صورت گرفت که به همه این عزیزان خدا قوت می‌گوئیم.

یزدی مهر با تاکید بر اینکه برگزاری مانورهای عملیاتی و تمرین و آموزش خود امدادی در حوادث از مهم‌ترین مسائل در وقوع بحران‌ها است، گفت: هر چه قدر نیروهای عملیاتی به طور میدانی آموزش ببینند و تمرین کنند بیشتر می‌توانیم به هدف نهایی مدیریت بحران که خدمات رسانی مطلوب در زمان مخاطرات است نزدیک شویم چرا که مانورهای میدانی بازوی کمکی مدیریت بحران در زمان مخاطرات است.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری تهران عنوان داشت: آمادگی و هماهنگی واحدهای عملیاتی و به حداکثر رساندن کار گروهی و تیمی در حداقل زمان ممکن از موارد مهمی است که باید همواره در مانورها مورد توجه قرار بگیرد.

وی در ادامه به برگزاری مانورهای لحظه صفر برگزار شده در شهرستان‌های استان تهران اشاره کرد و بیان داشت: سنجش آمادگی منابع و امکانات شامل تجهیزات، ماشین‌آلات و نیروی‌انسانی برای زمان‌های مواجهه با شرایط اضطراری و همچنین افزایش آگاهی از نقش‌ها و مسئولیت‌ها در مواقع بروز مخاطرات موارد با اهمیتی است که در این مانورها به آن توجه شده است.