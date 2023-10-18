کمک ۹۵ میلیارد ریالی هموطنان به مردم افغانستان و فلسطین

به گزارش خبرگزاری مهر، وحید سلیمی با اشاره به وقوع زلزله‌های مخرب در ولایت هرات افغانستان و نیز درگیری‌ها و منازعات مسلحانه در فلسطین، گفت: جمعیت هلال احمر در راستای وظایف بشردوستانه خود در امدادرسانی به آسیب‌دیدگان از بلایای طبیعی و نیز کمک به آوارگان جنگ‌ها به ویژه زنان و کودکان بی گناه، اقدام به اعلام دو پویش بشردوستی و آفتاب مهربانی کرده است.

سلیمی افزود: این دو پویش با هدف جمع‌آوری کمک‌های نقدی مردم نوع دوست کشورمان به دو کشور فلسطین و افغانستان از طریق اعلام شماره حساب‌های هلال‌احمر نزد بانک‌های مرکزی و ملی اجرا شده است.

وی ادامه داد: از ابتدای اعلام رسمی‌پویش ها در تاریخ ۱۷ مهرماه تا روز دوشنبه ۲۴ مهرماه در مجموع ۹۵ میلیارد و ۴۲۵ میلیون ریال از سوی مردم کشورمان به شماره حساب‌های رسمی جمعیت هلال احمر واریز شده است.

رئیس سازمان داوطلبان تصریح کرد: از مجموع مبالغ واریزی، ۶۶ میلیارد و ۷۰۹ میلیون ریال مربوط به پویش بشردوستی و کمک به مردم مظلوم فلسطین و ۲۸ میلیارد و ۷۱۵ میلیون ریال مربوط به پویش آفتاب مهربانی و کمک به زلزله‌زدگان افغانستان است.

سلیمی همچنین به ارسال دو محموله ۴۵۰ تنی کمک‌های بشردوستانه ایران به افغانستان به ارزش مجموع بیش از ۲۰۰ میلیارد ریال اشاره و اضافه کرد: این محموله‌ها از طریق جمعیت هلال‌احمر استان خراسان رضوی به دست مناطق حادثه‌دیده افغانستان رسیده است.

وی در پایان ارزش مجموع کمک‌های نقدی و غیرنقدی ایران به افغانستان و فلسطین تا این مرحله را ۲۹۵ میلیارد ریال اعلام و اظهار کرد: جمع آوری مشارکت‌های مردمی و خیرین در قالب پویش‌های یاد شده همچنان ادامه دارد و هموطنان می‌توانند کمک‌های نقدی خود به مردم افغانستان را به شماره حساب ۹۹۹۹۹ و شماره کارت ۶۰۳۷۹۹۷۵۴۴۹۹۹۹۹۹ نزد بانک ملی و کمک‌های نقدی به مردم فلسطین را به شماره حساب ۴۱۰۱۰۳۴۷۴۱۹۹۹۹۹۸ و شماره کارت ۶۳۶۷۹۵۷۰۷۸۷۵۸۳۳۶ نزد بانک مرکزی و یا از طریق شماره گیری کدهای دستوری #۳*۱۱۲* و #۵*۱۱۲* واریز کنند.