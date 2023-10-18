قانون خوانی مستمر در روند انتخابات استان سمنان تاثیر مثبت دارد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسنعلی عربی، ظهر چهارشنبه در جلسه مشترک ستاد انتخابات استان سمنان و رؤسای هیأت نظارت شهرستان‌های استان به میزبانی استانداری بیان کرد: انتخابات یکی از مظاهر قدرت ملی و اقتدار نظام‌جمهوری اسلامی است.

وی با بیان اینکه توجه به چهار راهبرد سلامت، امنیت، مشارکت و رقابت که مورد تاکید مقام معظم رهبری است، انتخاباتی را محقق می‌سازد که می‌توان گفت اقتدار ساز برای نظام جمهوری اسلامی است، افزود: رعایت تقوا در امر انتخابات امری است که باید مضاعف نسبت به سایر امور به آن توجه کنیم.

رئیس دفتر نظارت و بازرسی بر انتخابات استان سمنان بیان کرد: حاکمیت قانون بر امر انتخابات امری اساسی است، کارها و اقدامات باید بر اساس مُر قانون به پیش برود، قانون خوانی به صورت مستمر با توجه به تغییر قانون می‌تواند بسیار مفید باشد که در از همه ظرفیت‌ها در این حوزه استفاده می‌شود.

عربی با بیان اینکه نتیجه حاکمیت قانون سلامت انتخابات و در نهایت باعث افزایش اعتماد مردم نسبت به نظام و مسئولان برگزار کننده انتخابات و افزایش مشارکت می‌شود، افزود: چه در بحث اجرا و چه در بحث نظارت، تنها نماینده نظام بوده و بی طرفی کامل را باید رعایت کنیم و به امر امانتداری و رعایت حق الناس نیز باید توجه ویژه داشت.