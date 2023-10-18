۷۰ درصد حریق شرکت پلیمری در شهرک صنعتی گلپایگان اطفا شد

منصور شیشه فروش در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین وضعیت آتش سوزی در کارخانه تولید پلیمر در شهرک صنعتی گلپایگان اظهار داشت: تاکنون ۵ ساعت از وقوع این حادثه گذشته و آتش نشانان همچنان در حال اطفا حریق هستند.

وی با بیان اینکه بر اساس گزارش‌های ارسالی تاکنون ۷۰ درصد این حریق اطفا شده است، افزود: اقدامات لازم برای پیشگیری از سرایت آتش به سایر واحدها با خنک سازی، کنترل آتش و ایجاد شکاف در مسیرآاتش در حال انجام است.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان با بیان اینکه ۱۴ تیم اعزامی از آتش نشانی شهرداری‌ها و شهرک‌های صنعتی ۴ شهرستان در حال اطفای این حریق هستند، گفت: در حال حاضر اطفا در وسط سوله‌ها در حال انجام است.

وی افزود: در این حادثه ۲ سوله انبار حاوی محصولات شرکت و اتصالات لوله پلیکا با جنس پی وی سی تحت تأثیر حریق قرار گرفت.

شیشه فروش با بیان اینکه ریزش سقف و دیوار سوله‌ها ریزش کرده و منجر به خسارات زیادی شده است، ادامه داد: به دلیل جنس مواد موجود در انبار همچنان کانون مرکزی انبار در حال سوختن است.

وی با بیان اینکه خسارات جانی در این حادثه گزارش نشده است، تصریح کرد: به منظور پیشگیری از بروز آسیب به کارکنان در این فاز ۱۳۰ نفر کارکنان به قسمت امن کارخانه انتقال یافتند.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان با بیان اینکه این واحد تولیدی بیمه بوده است، افزود: علت یابی حادثه توسط تیم تخصصی بعد از پایان عملیات انجام خواهد شد.