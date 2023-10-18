به گزارش خبرنگار مهر، اکبر پورات ظهر چهارشنبه در آئین تکریم و معارفه رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان بوشهر با محکوم کردن حمله وحشیانه رژیم منحوس صهیونیستی به غزه و گرامیداشت شهدای این حوادث اظهار داشت: شکست مفتضحانه و به تعبیر رهبر معظم انقلاب اسلامی غیرقابل ترمیم برای این رژیم جعلی بود که هیمنه پوشالی و رسانه‌ای آنان را در هم شکست.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار بوشهر تصریح کرد: بی نظیر ترین عملیات در گستره امنیتی و نظامی که معادلات قدرت در منطقه را تحت تأثیر قرار داد و مشخص شد که غاصبان امنیت نخواهند داشت و این سلاح ایمان و اراده است که در برابر جنگ افزارهای آهنین برتری دارد.

وی با اشاره به اینکه رژیم غاصب صهیونیستی هنوز ملت فلسطین و پویایی مقاومت را درک نکرده است، افزود: این شکست رژیم صهیونیستی را برآن داشت تا برای برگرداندن آبروی از دست رفته به کشتار وحشیانه زنان، کودکان و غیرنظامیان روی آورد که پایان آن نابودی اسرائیل است.

پورات با قدردانی از زحمات و مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی استان که اهتمام ویژه برای پیشبرد مأموریت محوله در راستای پویایی و بالندگی دانشگاه داشتند تشکر کرد و گفت: ریل گذاری خوبی در دانشگاه آزاد استان که با تلاش فرزندان این دانشگاه صورت گرفته، امیدواریم با حضور مدیریت جدید شاهد شتاب و انگیزه بیشتری در توسعه اهداف دانشگاه باشیم.

وی با اشاره به اینکه دانشگاه‌ها باید از حاشیه پرهیز کنند چون رسالت اصلی آنها را تحت تأثیر قرار می‌دهد، افزود: دانشگاه آزاد استان باید توسعه برنامه‌های فرهنگی و علمی به ویژه در حوزه دانش بنیان و تلاش برای پرورش نیروهای متخصص متناسب با صنایع مستقر در استان را اولویت خود قرار دهند.

پورات با بیان اینکه دشمن به دنبال کاهش مشارکت در انتخابات است عنوان کرد: جوانان و دانشجویان ضمن برنامه ریزی برای تبیین اهداف نظام در حوزه مشارکت انتخابات هم باید فعال شوند.