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۲۶ مهر ۱۴۰۲، ۱۷:۰۰

استاندار خوزستان:

جنایت‌های صهیونیست‌ها باعث تسریع در سرنگونی این رژیم می‌شود

جنایت‌های صهیونیست‌ها باعث تسریع در سرنگونی این رژیم می‌شود

اهواز- استاندار خوزستان گفت: جنایت‌های رژیم صهیونیستی بر کسی پوشیده نیست و این کار باعث تسریع در سرنگونی این رژیم غاصب می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر حسینی محراب صبح امروز چهارشنبه با حضور در تجمع و راهپیمایی مردمی شهرستان اهواز در راستای محکومیت جنایت‌های رژیم صهیونیستی ضد مردم فلسطین و بمباران بیمارستان غزه اظهار کرد: بیمارستان‌ها، آمبولانس‌ها و اورژانس‌ها به هنگام وقوع جنگ حتی در خط مقدم از حمله و بمباران مصون هستند؛ جنایت‌های رژیم صهیونیستی بر کسی پوشیده نیست و این امر موجب تسریع در سرنگونی دولت صهیونیست می‌شود.

حسینی محراب تصریح کرد: مردم خوزستان همیشه در کنار مردم فلسطین بوده و این موضوع را در دفاع از سوریه و مبارزه با داعش در عراق ثابت کردند.

استاندار خوزستان ضمن ابراز همدردی با مردم مظلوم فلسطین گفت: این آمادگی را داریم که جان خود را در راه اسلام که اینگونه مورد هجمه قرار گرفته، فدا کرده و از مسلمانان بی‌گناه و بی‌دفاع فلسطین حمایت کنیم.

وی گفت: اکنون مردم غزه نه تنها از نعمت آب، برق و گاز برخوردار نیستند بلکه تحت شدیدترین محاصره دشمن قرار دارند و در زندانی بزرگ گرفتار هستند و ما با کمک مردم در دفاع از برادرانمان در فلسطین و غزه تا پای جان ایستاده‌ایم.

کد مطلب 5915440

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