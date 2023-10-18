ورود ۴۹۲ دانشجوی جدید به دانشگاه علوم پزشکی ایلام

به گارش خبرنگار مهر، جهانگیر عبدی ظهر چهارشنبه در حاشیه ثبت نام دانشجویان جدید دانشگاه علوم پزشکی ایلام افزود: این دانشجویان در رشته‌های پزشکی و دندانپزشکی در مقطع دکترای عمومی و رشته‌های میکروب‌شناسی پزشکی، پرستاری سالمندی، آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت، اپیدمیولوژی، مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، علوم تشریحی، انگل شناسی پزشکی، بیوشیمی بالینی، مهندسی بهداشت محیط و پرستاری داخلی - جراحی در مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته و همچنین رشته‌های هوشبری، مامائی، پرستاری، مامایی، اتاق عمل، بیولوژی و کنترل ناقلین بیماری‌ها، بهداشت عمومی، بهداشت محیط، بهداشت حرفه‌ای، بهداشت مدارس و فوریت‌های پزشکی در مقطع کارشناسی پیوسته هستند.

وی تصریح کرد: برخی دانشجویان نیز در رشته‌های بهداشت مبارزه با بیماری‌ها و بهداشت خانواده در مقطع کاردانی در مجتمع‌های آموزش عالی سلامت در شهرستان‌های دهلران‌، دره‌شهر و آبدانان تحصیل خواهند کرد.

عبدی خاطرنشان کرد: تعداد کل دانشجویان در حال تحصیل در دانشگاه علوم پزشکی ایلام بیش از ۳ هزار نفر و تعداد اعضای هیئت علمی نیز ۲۱۰ نفر هستند.

وی گفت: تمام شرایط برای شروع سال تحصیلی جدید در دانشگاه علوم پزشکی ایلام فراهم است و کلاس‌های آموزشی برقرار و اساتید نیز مشخص شده و آماده تدریس دانشجویان می‌باشند.