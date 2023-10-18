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۲۶ مهر ۱۴۰۲، ۱۵:۱۶

معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام خبر داد؛

ورود ۴۹۲ دانشجوی جدید به دانشگاه علوم پزشکی ایلام

ورود ۴۹۲ دانشجوی جدید به دانشگاه علوم پزشکی ایلام

ایلام-معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام با اعلام این خبر اظهار داشت: پس از برگزاری کنکوری سراسری ۴۹۲ نفر به عنوان دانشجویان جدید برای تحصیل در دانشگاه علوم پزشکی ایلام پذیرفته شدند.

به گارش خبرنگار مهر، جهانگیر عبدی ظهر چهارشنبه در حاشیه ثبت نام دانشجویان جدید دانشگاه علوم پزشکی ایلام افزود: این دانشجویان در رشته‌های پزشکی و دندانپزشکی در مقطع دکترای عمومی و رشته‌های میکروب‌شناسی پزشکی، پرستاری سالمندی، آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت، اپیدمیولوژی، مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، علوم تشریحی، انگل شناسی پزشکی، بیوشیمی بالینی، مهندسی بهداشت محیط و پرستاری داخلی - جراحی در مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته و همچنین رشته‌های هوشبری، مامائی، پرستاری، مامایی، اتاق عمل، بیولوژی و کنترل ناقلین بیماری‌ها، بهداشت عمومی، بهداشت محیط، بهداشت حرفه‌ای، بهداشت مدارس و فوریت‌های پزشکی در مقطع کارشناسی پیوسته هستند.

وی تصریح کرد: برخی دانشجویان نیز در رشته‌های بهداشت مبارزه با بیماری‌ها و بهداشت خانواده در مقطع کاردانی در مجتمع‌های آموزش عالی سلامت در شهرستان‌های دهلران‌، دره‌شهر و آبدانان تحصیل خواهند کرد.

عبدی خاطرنشان کرد: تعداد کل دانشجویان در حال تحصیل در دانشگاه علوم پزشکی ایلام بیش از ۳ هزار نفر و تعداد اعضای هیئت علمی نیز ۲۱۰ نفر هستند.

وی گفت: تمام شرایط برای شروع سال تحصیلی جدید در دانشگاه علوم پزشکی ایلام فراهم است و کلاس‌های آموزشی برقرار و اساتید نیز مشخص شده و آماده تدریس دانشجویان می‌باشند.

کد مطلب 5915441

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