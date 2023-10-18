اسکله تفریحی ساحلی در تنکابن احداث می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سعید کیاکجوری بعدازظهر چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: با توجه به نام گذاری سال ۱۴۰۲ به نام «مهار تورم و رشد تولید» و لزوم فراهم نمودن بسترهای سرمایه گذاری و رفع موانع کسب و کار، سازمان بنادر و دریانوردی با جانمایی و ساخت یک پست اسکله تفریحی در سواحل این استان موافقت کرد.

وی گفت: پیرو اعلام نظر اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و موافقت دیگر ارگان‌های ذیربط استان مازندران و پیگیری‌های انجام شده از سوی این اداره کل، کمیته صدور مجوز سازه‌های دریایی سازمان بنادر و دریانوردی پس از بررسی، موافقت خود را با جانمایی و ساخت این اسکله در نوار ساحلی شهرستان تنکابن اعلام کرد.

وی افزود: بر اساس این مجوز، سرمایه گذار بخش خصوصی، مجاز است نسبت به احداث و جانمایی یک پست اسکله تفریحی از نوع شمع و عرشه به ابعاد ۳۱×۳۲ متر با راه دسترسی شمع و عرشه به طول ۱۳۵ متر و عرض ۸ متر با مشخصات تعیین شده و رعایت کلیه قوانین و مقررات داخلی و کنوانسیون‌های الحاقی مرتبط، در نوار ساحلی شهرستان تنکابن با کاربری تفریحی اقدام کند.

گفتنی است با توجه به این که سامانه جدید سازمان بنادر و دریانوردی متصل به درگاه ملی مجوزهای کسب و کار کشور در مراحل پایانی طراحی و بهره برداری است؛ به زودی مجوز ساخت دارای QR CODE درگاه ملی مجوزهای کسب و کار کشور در اختیار متقاضیان قرار خواهد گرفت و همه اشخاص حقیقی و حقوقی متقاضی صدور مجوزهای سازه‌های دریایی می‌توانند به نشانی mojavez.ir مراجعه و در صورت نیاز به کسب اطلاعات بیشتر در این زمینه با کمیته صدور مجوز سازه‌های دریایی سازمان بنادر و دریانوردی از طریق شماره تلفن (۸۴۹۳۲۲۷۷ - ۰۲۱) تماس بگیرند.

۴۷۰ کیلومتر نوار ساحلی در مازندران وجود دارد.